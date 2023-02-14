Eski ekiplerinden afet bölgesinde yoğun çalışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinin en büyük sorunlardan suya erişim konusunda çalışmalarını sürdürüyor. ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş’ta çadır kentten sonra Nurhak Barış beldesine yeni su hattı çekerken, Malatya’da ise tankerlerle içme ve kullanma suyu taşımaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem sonrası destek çalışmalarına aralıksız devam eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesine insani yardımların yanı sıra bölgede çözülmesi gereken acil konularla ilgili de faaliyetlerini sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ekipleri afet bölgesinde depremzedelerin en büyük sorunlarından olan içme ve kullanma suyuna erişimi konusunda çalışmalarını zorlu hava şartlarına rağmen aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde çadır kente su hattı çeken ESKİ ekipleri, Barış beldesinde de hat çekimlerine devam ediyor. Bir yandan yeni su hatları oluşturan ESKİ ekipleri müdahale gerektiren mevcut hatların da bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

ESKİ ekipleri Malatya’da da tankerlerle yemek dağıtım depolarına su taşırken, afet bölgesinde vatandaşların suya erişim konusunda yeni hat çekimi, bakım, onarım çalışmalarına aralıksız devam edecek.