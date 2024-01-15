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Eski çöpler elektrik oldu!

YAŞAM 15.01.2024, 07:48
Eski çöpler elektrik oldu!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin her ilçesinden toplanan evsel nitelikli katı atıkları Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri’nde “Eski çöpler elektrik oldu!” sloganıyla elektrik enerjisine dönüştürüyor.MERSİN (İGFA) - Önceki yıllarda kentin ortasında bulunan ve halk sağlığını tehdit eden vahşi depolama ile kurulmuş şehir çöplüklerini modern bir katı atık bertaraf düzenli depolama tesislerine çeviren Büyükşehir, “Eski çöpler elektrik oldu!” sloganıyla yola çıkıyor. Silifke’de Göksu, Tarsus’ta Gürlü ve Akdeniz’de ise Sarıibrahimli Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri sayesinde kentin katı atıklarını elektriğe dönüştürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, tesislerin kapasitelerini de artırıyor.

85 bin haneyi aydınlatmaya eşdeğerde elektrik üretiliyor

“Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapımı ve İşletilmesi” projesi kapsamında; 2022 yılında 480 bin 379 ton evsel atık ile saatte ortalama 7,2 megavat (MW) elektrik enerjisi üretimi yapılarak 64 bin 388 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Katı atıkların miktarındaki artışlara bağlı olarak yatırım yapan ve yeni lotlar açan Büyükşehir Belediyesi, üretilen enerji miktarını da artırdı. Bu bağlamda 2023 yılında toplanan 519 bin 569 ton evsel atık ile saatte ortalama 8,5 MW elektrik enerjisi üretimi yapılarak aralık ayına kadar 67 bin 901 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Üretilen elektrik miktarı ile ortalama 85 bin hanenin aydınlatma enerjisine eş değer elektrik üretmiş oldu.

13 ilçenin çöpü 9 aktarma istasyonunda toplanıyor, 3 tesise getiriliyor

Toplamda 3 düzenli depolama sahası ile katı atıkları ayrıştırdıklarını söyleyen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Elektrik Elektronik Mühendisi olarak görev yapan Aslıhan Kula, çöplerin sınıflarına göre ayrıştırılarak ‘Yenilenebilir Enerji’ projesi kapsamında elektrik üretimi yapıldığını belirti. 9 ayrı ilçede bulunan aktarma istasyonlarına 13 ilçeden çöplerin geldiğini kaydeden Kula, “Toplanan atıklar merkezde, Tarsus’ta ve Silifke’de bulunan sahamıza getiriliyor. Burada ayrıştırma süreci dahilinde işlemlerden geçirilerek elektrik üretimi yapılıyor ve bu sayede atıkların bertarafı sağlanıyor” sözlerine yer verdi.

Vahşi depolamanın önüne geçildi, Mersin’in suyu ve toprağına gereken değer verildi

Çöplerin doğaya atılarak vahşi depolanması yerine düzenli depolama tesisleri aracılığıyla bertaraf edilmesinin önemine vurgu yapan Kula, çalışmalar sayesinde tarım şehri olan Mersin’in suyunun ve toprağının kirletilmesinin de önüne geçildiğini vurguladı. Düzenli depolama sahalarının önemine değinen Kula, “Tesisimizde birden fazla lotlarımız mevcut. Bertaraf tesislerimizde bulunan lotların tabanlarına öncelikle geçirimsizliği sağlayan bir kil tabakası örtülüyor, tabakanın üzerine ise sıvı dahi geçirmeyen membran dediğimiz bir örtüyü geriyoruz. Bu örtü dahilinde geçirimsizliği daha da artırarak toprağı ve suyu kirletmesinin önüne geçmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

2023’te toplam 67 bin 901 megavat elektrik üretildi

Yıl boyu saatte ortalama 8,5 megavat elektrik üretildiğini belirten Kula, “Aralık ayına kadar 67 bin 901 megavat elektrik üretimi yaptık. Bu elektriği yıl boyu toplam 623 bin 262 ton evsel nitelikte katı atığın bertarafını sağlayarak elde ettik” dedi. Kula, “Hem iklime hem doğaya hem çevreye katkı sağlayarak aynı zamanda çöpün çevresel etkilerini minimize ederek ülke ekonomisine ve tabi ki Mersin Büyükşehir Belediyemiz bütçesine de katkı sağlıyoruz” sözlerine yer verdi.

Artan nüfus göz önüne alınarak tesis geliştirilmeye devam ediyor

Projelerinin geliştirilerek devam ettiğinin altının çizen Kula, “Kurulu gücümüzü gün geçtikçe artırıyoruz. Yine bu kapsamda da çalışmalarımız projelerimiz sırada bekliyor. Hem Mersin’in hem Türkiye’nin hem de dünyanın nüfusu artmaya devam ediyor. Biz de göç alan bir noktada bulunuyoruz. Bu kapsamda çöpler de artmış oluyor. Bu bertaraf miktarımızı artırıyor ama aynı zamanda elektrik üretim miktarımızı da artırıyor. Bu kapsamda üretime destek sağlamak amacıyla yeni lotlar açmaya, bununla ilgili gerekli projelendirme, tahsis süreçlerine de devam ediyoruz. Aynı zamanda elektrik üretim tesislerindeki kapasitemizi, ünitelerimizi artırmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

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