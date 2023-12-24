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Eşitliğe ses, bebeklere ninni olacak

YAŞAM 24.12.2023, 18:12
Eşitliğe ses, bebeklere ninni olacak

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çekmek amacıyla YANINDAYIZ Derneği ve Artı Prodüksiyon’un, Enerjisa Enerji ‘nin desteği ile hayata geçirdiği “Eşitlik Ninnileri” albümünün lansmanı DasDas Ataşehir’de gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA)- YANINDAYIZ Derneği ile Artı Prodüksiyon’un Enerjisa Enerji’nin desteği ve “Eşitliğin Sesi, Bebeklerin Ninnisi Olacak” sloganıyla hayata geçirdiği “Eşitlik Ninnileri” albümünün tanıtımı de yapıldı.

Tüm geliri Mor Çatı Derneği’ne bağışlanacak olan Eşitlik Ninnileri projesinde Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Uyuma Çocuk” ninnisini Gökhan Özoğuz, Sunay Akın’ın yazdığı “Efe’nin Ninnisi”ni Mert Fırat seslendirdi. Haydar Ergülen’in kaleme aldığı “Sensiz Olmaz Yavrum” ninnisini Bülent Şakrak, “Yarınlar Senin Olsun” ninnisini Celil Nalçakan, “Mışıl Mışıl” ninnisini ise Teoman okudu.

Lansman toplantısında toplumsal cinsiyet eşitliğinden yola çıkan projenin hikayesi anlatıldı.

Daha çok kadınlarla özdeşleşen ninni söyleme ritüelini tersine çevirmek için gerçekleştirilen “Eşitlik Ninnileri” albümü, Spotify, Youtube ve tüm müzik platformlarından dinlenebilecek.

Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı da toplantıdaki konuşmasında proje ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Topluma ilham veren fikir önderlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sahiplenmesi farkındalık yaratmamız adına en önemli katkıyı sunuyor. Bu anlamlı proje, toplumda kökleşmiş olan cinsiyet rollerine meydan okuyarak, değişime yönelik oldukça önemli bir adımı temsil ediyor. Şairlerimizin dizeleri, sanatçılarımızın sesi, eşitliğe ses, bebeklere ninni olacak. Ebeveyn olmanın anne olmak kadar baba olmayı ifade ettiğini bizlere hatırlatacak.  Yanındayız Derneği olarak ‘Eşitlik Ninnileri’ projesinin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.”

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