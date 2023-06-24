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ESHOT’la 80 yıllık yolculuk

YAŞAM 24.06.2023, 13:45
ESHOT’la 80 yıllık yolculuk

Kuruluşunun 80’inci yıldönümünü kutlayan ESHOT Genel Müdürlüğü, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliği ile “ESHOT’la 80 Yıllık Yolculuk” Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. Kazananlar, usta sanatçıların da yer aldığı jüri heyetinin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 80’inci kuruluş yılı kapsamında düzenlenen “ESHOT’la 80 Yıllık Yolculuk” Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Yarışmaya, ülke genelinden 135 kişi, toplam 538 fotoğrafla katıldı. İzmir kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde hizmet veren, köylere ulaşım sağlayan ESHOT araçlarının yolculukları, ESHOT çalışanları, duraklardaki ve diğer ESHOT hizmet alanlarındaki anları yansıtan fotoğrafların yanı sıra ve ESHOT’un doğayla ilişkisini gösteren fotoğraflar değerlendirildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle oluşturulan jüri heyetinde; Yusuf Tuvi, Prof. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur, Tayfun Kocaman, Birol Üzmez, Dr. Alahattin Kanlıoğlu, Dr. Pınar Meriç ve Mehmet Yasa yer aldı. Heyet, 47 fotoğrafı ödül ve sergilemeye değer buldu.

Kazanan isimler Birincilik ödülünü Serdar Aydın’ın çektiği fotoğraf kazandı. Yusuf Dündar ikinci, Serkan Çolak üçüncü oldu. Mansiyon ödülleri ise Hakan Kuyumcu, Hasan Uçar ve Hüseyin Opruklu’ya verildi. Jüri Özel Ödülü’ne Merve Uçar; ESHOT Özel Ödülü’ne ise Hakan Kuyumcu layık görüldü.

Organizasyonun ödül töreni ve sergisinin, ESHOT’un kuruluş yıldönümü olan 27 Temmuz 2023’te düzenlenmesi planlanıyor. Yarışma sonuçlarına ve fotoğraflara https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma-sonuc/sonuc/eshot-la-80-yillik-yolculuk-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresinden ulaşılabilir.

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