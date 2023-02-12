ESHOT otobüsleri barınma aracına dönüştürüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, toplam 100 yatak kapasiteli 10 körüklü otobüsü gezici barınma aracına dönüştürerek afet bölgesine gönderiyor. İlk etapta 4 otobüs, deniz yoluyla İskenderun’a gitmek üzere yola çıktı.İZMİR (İGFA) - Depremin yaralarını sarmak için tüm birimlerini teyakkuza geçirerek bölgede koordinasyon birimleri kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan gezici barınma araçlarını afet bölgesine gönderdi. ESHOT bünyesinde hizmet veren 10 körüklü otobüsün dönüşümü için Gediz Atölyesi’nde çalışma başlatıldı. ESHOT ekipleri otobüslerin koltuk aksamlarını sökerek gezici bir yatakhaneye çevirdi. ESHOT marangozhanelerinde imal edilen yataklar araçlara monte edildi.

100 yatak kapasiteli 10 otobüs İlk etapta 4 otobüs gezici barınma aracına dönüştürülerek Çeşme’den İskenderun Limanı’na hareket edecek Ulusoy 5 roro gemisine yüklendi. Toplam 10 adet otobüs dönüştürülerek afet bölgesindeki koordinasyon merkezlerine ulaştırılacak. İçerisinde sobaların da bulunduğu gezici barınma araçları, 100 yatak kapasitesiyle bölgedeki depremzedelere sunulacak.