ESHOT'a 23 yeni otobüs

İzmir Büyükşehir Belediyesi, entegre toplu ulaşım ağının ana taşıyıcısı ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 23 yeni otobüs daha kazandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvenli, konforlu, engelsiz, çevreci ve ekonomik toplu ulaşım ağını kentin dört bir yanına eşit şekilde ulaştırma hedefi doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 23 yeni otobüsü daha dâhil edildi. Alınırken toplamda yaklaşık 75 milyon TL’lik tasarruf sağlanan otobüslerin tanıtımı için Gündoğdu Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski Milletvekili Kani Beko, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“Yapamazsın dediler yaptık” Başkan Tunç Soyer, konuşmasına “2019 yılında, Aşkla İzmir diyerek çıktığımız bu yolda bir söz verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı İzmir için bir milat olacak... Şehrimizin ulaşım sorununu kökünden çözeceğiz dedik. Aradan geçen 5 yılın ardından sözümüzü layıkıyla yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” sözleriyle başladı.

Kentin ulaşım sorununu kökünden çözmek için adım attıklarını ve bunu da layıkıyla yerine getirdiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “Birlikte 5 yılda neler başarmadık ki? Ekonomik krizin tavan yaptığı böyle bir dönemde, İzmir tarihinin en büyük yatırımlarını şehrimize kazandırdık. Merkezi hükümetin önümüze çıkardığı tüm engellere rağmen raylı sistem yatırımlarımızı birer birer tamamladık. ‘Para bulamazsınız’ dediler, bulduk. ‘Yapamazsınız’ dediler, yaptık. Çünkü bizim bu şehrin demokrasi aşığı, Cumhuriyet sevdalısı insanlarına verilmiş bir sözümüz var. Biz bu şehre aşığız” dedi.

“Tüm zorluklara rağmen yatırımlarımı gerçekleştirdik” Belediyemizin öz kaynaklarıyla Çiğli Tramvayı’nı başlatıp çalışmaları tamamladıklarını anlatan Başkan Soyer, ulaşım yatırımlarına dair şunları paylaştı: “Yüzde 12 ile aldığımız Narlıdere Metrosu’nu tamamladık. Kent içi ulaşıma yeni bir soluk getiren hattımızı 24 Şubat’ta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Otogar-Kemalpaşa, Gaziemir-Karabağlar-Halkapınar metro hatları ile Karşıyaka-Örnekköy Tramvay Hattı’nda da ön çalışmalarımızı tamamladık. Partili Cumhurbaşkanının kısa bir süre önce, üstelik de on binlerce canını yitirmiş Hatay’da ettiği ‘Bizden olmayana hizmet yok’ mealindeki sözlerini hatırlıyorsunuz. İşte biz bu şehirde 5 yılda bu sözü yerle yeksan ettik. Dev yatırımlarımızı, İzmir’den de 40 alıp 1 veren bu zihniyete rağmen gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın her adımında sarayın değil, halkın alın teri vardır. Kimseye eyvallahı olmayan, kimsenin önünde el bağlamayan alnı ak, başı dik İzmir'in gücü vardır. Mustafa Kemal'in evlatlarının yüreği vardır.”

100 adet elektrikli otobüs alımı için son noktaya gelindi Göreve gelirken söz verdiği 500 otobüs vaadini, yüzde 140'lık rekor bir oranda gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Tunç Soyer, “Son derece uygun ödeme koşullarıyla, ESHOT Genel Müdürlüğümüzün filosuna 692 yeni otobüs kazandırdık. Üstelik bunların 364’ünü tek seferde aldık. Sizlere otobüs alımları konusunda bir müjdeli haberim daha var. 100 elektrikli otobüs alımı için İller Bankası ile kredi görüşmelerimiz son noktaya geldi. Ayrıca, Euro 6 Egzoz Emisyon Sistemli doğayla uyumlu 200 otobüsün daha alımına yönelik şartnamemizi hazırladık. Nihai hedefimiz olan Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım modeline her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz” diye konuştu.

Toplu ulaşımda 120 dakika boyunca tek ücret sistemi geliyor 5 yıl boyunca günü kurtaran çözümlere değil, geleceği kurtaracak akılcı işlere odaklandığını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “İstedim ki bir kere yapalım, tam yapalım. İstedim ki bu kenti, altından başlayarak yeniden inşa edelim. 50 senedir yaşanan sorunları tarihe gömelim. Bunun için çalıştım. Geçen 5 yılda sizlerin yaşamını her anlamda kolaylaştırmak için çok çalıştık. İzmir'in parası, İzmirlinin cebinde kaldı. Bugün bir müjdeli haberim daha var. Toplu ulaşımda 90 dakika değil, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi için gerekli çalışmaları başlattık. İzmirliler artık tek biniş ücretiyle 120 dakika boyunca ücretsiz seyahat edebilecek.” Karar, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nce (UKOME) kabul edildikten sonra Mart ayında uygulamaya girecek.

Toplu ulaşımı İzmir’de tamamen ücretsiz yapma yönünde çalışmalarının olduğunu da anlatan Soyer, “Tüm Türkiye’ye örnek olacak bu konuda, uzun süren hazırlıklarımızı da tamamlamıştık. Zaman ne gösterir bilinmez... Bakarsınız nasip olur, onu da yaparız” dedi.

“Vaatlerimin yüzde 87'sini gerçekleştirmenin gururu içindeyim” Bulundukları makamların kendilerine değil bu ülkenin vatandaşlarına ait olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Atamızın söylediği gibi ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.’ Görev sürem içerisinde, sadece ülkemiz tarihinin değil, dünya tarihinin en sarsıcı, en zorlu 5 yılını yaşadık. Pandemiye ve tüm ekonomik zorluklara rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere verdiğimiz sözlerden bir adım dahi geri atmadık. Büyük bir kararlılıkla çalıştık. Merkezi idarenin, yerel yönetim paylarında yaptığı büyük çaplı kesintilere, engellemelere rağmen her alanda yatırımlarımızı sürdürdük. Gururla söylüyorum, her yıl bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ını yatırımlara harcadık. Öyle zannediyorum ki ben seçim vaatlerinin başarı oranını şeffaf bir şekilde duyurarak yazılı bir kitaba dönüştüren bu dönemin tek Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu nedenle çok müsterihim. Vaatlerimin yüzde 87'sini gerçekleştirmiş olmanın büyük bahtiyarlığı ve gururu içindeyim. İzmirlilerin samimi ilgisi, sevgisi, desteği ise gururların ve mutlulukların en büyüğüdür. Tüm kalbimle söylüyorum, bu gurur bana da evlatlarıma da yeter. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Asla ama asla karamsarlığa düşmeyin. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bu memleket için, İzmir için son nefesime kadar hizmet edeceğim. Bunu, kimsenin ekmeğine yağ sürmeden, bu toprakları rant çetelerine peşkeş çekmeden yapmaya devam edeceğim. Alnımız ak, başımız dik. Her şeyi hep birlikte başardık. Bu gurur İzmir'indir. Hakkınızı helal edin” dedi.

Son teknoloji ürünü otobüsler Euro 6 Egzoz Emisyon Sistemi ile çevreci, alçak tabanlarıyla engelli dostu otobüsler, yeni teknoloji ürünü özellikleriyle de öne çıkıyor. İç kameraların yanı sıra dört yanı da dış kameralarla donatılmış, fabrikasyon olarak iç ve dış ses sistemleri bulunan araçlar; kör nokta uyarı, çarpışma önleyici ve yakıt tasarruf sistemleriyle yolcu ve trafik güvenliğini artırırken akaryakıt maliyetinde de ciddi düşüş sağlayacak. Araçlarda bisiklet taşıma aparatları da olacak. Uzaktan izlemeye imkân tanıyan Telemetri Sistemi’ne de uygun olan araçlar, ESHOT atölyelerinde yapılacak ilave ekipman montajıyla 145 ayrı verinin anlık akışını sağlayacak. Böylece sürüş ve hizmet performansı, aracın teknik izlemesi, parçaların işleyişi görülebilecek. Veriler sayesinde; personel eğitimleri ve tamir-bakım ön tespitleri yapılabilecek. Bu da verimliliğe, yolcu ve trafik güvenliğine ayrıca katkı sağlayacak.

Otokar ve Mercedes marka solo otobüsler, başta Bayraklı ve Buca olmak üzere, kent merkezindeki yeni ve genişleyen yerleşim birimlerinin artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.