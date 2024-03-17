ESÇEVDER üyeleri Çanakkale'de tarihi soludu
Kısa adı ESÇEVDER olan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nin yönetici ve üyeleri 18 Mart öncesinde Çanakkale’ye gezi düzenledi.ESKİŞEHİR
Kısa adı ESÇEVDER olan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nin yönetici ve üyeleri 18 Mart öncesinde Çanakkale’ye gezi düzenledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - 1.Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren 18 Mart 1915 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün de dehasıyla kazanılan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü öncesinde Eskişehir'de Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri tarihi şehre gezi düzenledi.
ESÇEVDER üyelerine Çanakkale ve Ecebat'a rehber Bülent Özel ile Çanakkale’de çevre mücadelesinin önderlerinden İDA Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Akgül rehberlik etti.
ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, Çanakkale gezisine katılan üyeleri ile gezi refakartçilerine ayrı ayrı teşekkür etti.
Üyeler, gezilen yerleri hatırlamak için fotoğraflar çektirerek o anları ölümsüzleştirdi.
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|28
|64
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|63
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