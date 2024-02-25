ESÇEVDER'den Bursa'ya çevre gezisi

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ), üyeler arasında dayanışmayı geliştirmek ve doğaya sahip çıkma konusunda çevre bilincini pekiştirmek için Bursa'ya çevre gezisi düzenledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Atatürk Bulvarından hareket ederek Bursa Cumalıkızık’ta sabah kahvaltısı yapan çevre dostları, Cumalıkızık’ın tarihi dokusunu ve tarihi evlerini inceleyerek yörenin el sanatlarını, ürettiği ve satışını yaptığı doğal köy ürünlerini (tarhana, mantı, bal ve reçel çeşitlerini) incelemek ve tatma fırsatını yakalayarak bu anılarını ölümsüzleştirmek adına hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bursa Ulu Cami'ye uğrayan Çevre Derneği üyeleri Kapalı Çarşıyı gezme fırsatını yakalamanın haklı gururunu yaşadıktan sonra Osmanlı imparatorluğunun kurucularından Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi nin Türbelerinin bulunduğu yer olan Bursa Hisar semti Tophane parkınına giderek atalarını da ziyaret etti.

Buradan Bursa’yı kuşbakışı seyreden üyeler, Bursa’nın lezzetlerini tatmaya ve tarihi dokusunu içine çekti.

Çevre Derneği Başkan yardımcısı Filiz Fatma Özkoç’un önderliğinde yapılan bu çevre ve doğa etkinliğine katılan üyeler tarafından çok beğenilmiş ve devamını yapılması için yönetim kurulundan isteklerini Özkoç’a iletirken, Özkoç ise geziye katılan Eskişehir Çevre Derneği üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Özkoç, "Çevremizi doğamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletenlerin korkulu rüyası olacağımızı bilmenizi isteriz" mesajı verdi.