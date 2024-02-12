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ESBAŞ aşçılarına madalya yağdı

YAŞAM 12.02.2024, 10:27
ESBAŞ aşçılarına madalya yağdı

Alanya Belediyesi ile Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği iş birliğinde düzenlenen ‘8. Gastronomi Alanya Uluslararası Yemek Yarışması’na 6 kategoride katılan ESBAŞ aşçıları, yarışmadan 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndüler. Yarışmanın en önemli kategorisi olan ‘Altın Kepçe Yılın Altın Şefi’ yarışmasında 3.’ lük kupasını da ESBAŞ ekibi kazandı.ANTALYA (İGFA) - Alanya’da 5-7 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada, aralarında Bulgaristan, Rusya, Fas, Tunus ve İran’ın da olduğu, 12 ülkeden toplam 560 yarışmacı ile yarışan ESBAŞ aşçılarının hazırladığı Granyözün Yolculuğu, Akdeniz Ahengi, Falez ve Lalin isimli yemekler, juri üyelerinden büyük beğeni alarak, altın, gümüş ve bronz madalyalarla ödüllendirildi.  

Şefleri Ahmet Çavuşoğlu ve Nur Biçimveren Ertaş yönetiminde yarışmaya hazırlanan ESBAŞ ekibi, Görkem Karip, Ahmet Sıray, Aydın Özçelik, Deniz Demirer, Mert Ersan’dan oluştu.  

Gastronomi sektörünün toplu yemek, restoran, fas food ve catering gibi tüm alt kategorilerinde hizmet veren ESBAŞ Gıda İşletmeleri, geçmiş yıllarda da katıldığı uluslararası ve ulusal yarışmalardan 4 altın madalya kazanmıştı. 

Firma, çalışanlarının ESBAŞ mutfağından öğrendiklerini, gastronomi bilimi ile birleştirerek yetkinliklerini arttırabilmesi için bu tür yemek yarışmalarına katılımı teşvik ediyor. 

ESBAŞ’TA YEMEĞİN 14 BİN YILLIK TARİHİ SERGİLENİYOR 

Ege Serbest Bölgesinde günde 25 binden fazla kişiye yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmeleri A.Ş., Türkiye’nin en modern yemek üretim tesislerinden birini işletiyor.

Yalın üretim felsefesi ve teknikleri ile planlama süreci tam otonom yönetilen ESBAŞ Gıda Üretim Farikası’nda, insanın ilk çağlarından günümüze yemek kültüründe yaşanan değişikliklerin yazılı ve görsel materyallerle anlatıldığı ‘ESBAŞ Gastronomi Sergi Alanı’ da bulunuyor. Sergi alanında, insanlığın ateşi kullanmaya başlamasıyla birlikte ilkel beslenme alışkanlıklarında ne tür değişiklikler olduğundan, pişirme ile başlayan beslenme alışkanlıklarının ilkel dönemde kadın-erkek rollerinde yarattığı değişikliğe, mutfak kavramının oluşmasını sağlayan etkenlere ve  toplu yemek üretiminin ilk nerede başladığına dair, yemeğin tarihçesini çok geniş perspektifte sergileniyor. Ziyaretçiler, ilkel dönemden günümüze kadar yemeğin tarih içinde geçirdiği değişimi yazılı ve görsel materyallerle anlatıldığı sergi alanını gezerken, menü, restoran kavramlarının nasıl çıktığını ve  dünyadaki ilk restoranın nerede açıldığını da öğreniyor. Modern mutfaklardaki rollerin ilk nerede ortaya çıktığını ve hangi pozisyondaki mutfak görevlisinin ne iş yaptığı da sergi alanında verilen bilgiler arasında.

ESBAŞ ayrıca Ege Serbest Bölgesi içinde avangard hizmet veren ESBAŞ Restoran’da dünya ve Türk mutfaklarından lezzetler sunarken, müşterilerine fas foad ürünlerini sunduğu Foot Court ve çalışanlara tabildot yemek sunan ESBAŞ Kafeterya’yı işletiyor. Firma, bölgedeki özel etkinliklerinde bölgedeki firmalara catering hizmetleri de veriyor.

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