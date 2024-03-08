Erzurum'da çiçekler Bakan Tekin'den

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Tortum Atatürk İlkokulu, Palandöken Kayakyolu İlkokulu ve Yakutiye Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmenlerin gününü kutladı.ERZURUM (İGFA) - Erzurum'da okul ziyaretlerinde bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmenlere çiçek verdi. Bakan Tekin, programı kapsamında ilkin Tortum Atatürk İlkokulunu ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Burada öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Yusuf Tekin, meslektaşlarıyla istişarelerde bulunarak, kadın öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek verdi. Bakan Tekin'in okul ziyaretleri kapsamında ikinci durağı, Palandöken Kayakyolu İlkokulu oldu. Burada da öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, isteklerini sordu.

Bakan Tekin, burada İngilizce Öğretmeni Gülden Karaduman'ın doğum günü süprizi yaparak doğum gününü kutladı, hediye takdim etti.

Öğretmenler Bakan Tekin'e okullarını ziyaretleri için teşekkürlerini ilettiler.

Bakan Tekin son olarak Yakutiye Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretinin sonunda öğretmen ve öğrencilerle birlikte okulda bayrak törenine katıldı.