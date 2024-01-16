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Eryaman-İstanbul yoluna yeni kavşak

YAŞAM 16.01.2024, 09:15
Eryaman-İstanbul yoluna yeni kavşak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için çalışmalarını tamamladı. Gidiş geliş toplam 8 şeritten oluşacak köprülü kavaşk ve gidiş geliş toplam 4 şeritten oluşacak vadi köprüsünün yapım ihalesi 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yolu’ndan Eryaman’a daha güvenli giriş ve çıkışların yapılabilmesi için harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan Köprülü Kavşak ve Yaya Geçidi proje çalışmalarının Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu imar planının iptal edilmesinin ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yeni bir imar planı hazırladı.

Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni Köprülü Kavşak ile Vadi Köprüsünün yapımı için 14 Şubat 2024 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak.

Eryaman-İstanbul Yolu Bağlantı Kavşağı ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İlk projenin iptalinin ardından İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için yapım ihalesini 14 Şubat'ta gerçekleştiriyoruz. Bölgede daha güvenli girişlerin yapılması, trafiğin rahatlaması ve kazaların önüne geçilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı

 TRAFİK RAHATLAYACAK, KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bölge trafiğini rahatlatması ve kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiği projede Fen İşleri Daire Başkanlığı; Göksu Mahallesi’ni İstanbul Yolu üzerindeki giriş kapısının sonrasına yapılacak 800 metre uzunluğunda 4 gidiş-4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritten oluşan bir köprülü kavşak ile Akıncılar Caddesi’ne, 150 metre uzunluğunda 2 gidiş-2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşan bir vadi köprüsü ise Bozüyük Caddesi’ne bağlantı sağlayacak.

Proje tamamlandıktan sonra; Eryaman bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için ikinci bir giriş çıkış güzergâhı oluşturularak 1. TBMM Caddesi’ne alternatif olarak hizmet verilecek.

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