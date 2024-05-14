ERÜ’de ERUHEM KANKA Etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla ERUHEM KANKA etkinliği gerçekleştirildi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kulübü Öğrencileri tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla ERUHEM KANKA etkinliği düzenlendi.ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar ile hastanede tedavi gören hasta çocuklar ve yakınları katıldı.

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, hastanede tedavi gören çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Hastanede tedavi gören çocuklar, düzenlenen konser ve boyama etkinlikleri ile gönüllerince eğlendiler.