ERÜ Rektörü aşure pişirdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Muharrem Ayı dolayısıyla Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Turizm Fakültesi uygulama mutfağında akademik ve idari personele dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.

Ocaktaki kazanın başına geçen Rektör Prof. Dr. Altun akademik, idari personel ile öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.

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