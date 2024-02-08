Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 36 sokak asfaltlanıyor

İnegöl Belediyesi, Ertuğrulgazi Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde 36 sokağın asfaltlanması için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada vatandaşlarımızın bir miktar zorlukları oldu kazılar esnasında. Ancak bugün hamd olsun asfaltlarımızı yaptığımız noktada işi getirmiş olduk” dedi.BURSA (İGFA) - Mevsim şartları elverdiği sürece sahada hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt kaplamalarına devam ediyor. Bu kapsamda Alanyurt bölgesinde Yunus Emre Mahallesi, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi ve Esentepe Mahallelerinde asfalt çalışması için planlamalar yapılmıştı. Yunus Emre ve Yeni Mahallede bir kısım cadde ve sokaklarda asfalt kaplamaları yapıldı. Her iki mahallede de henüz asfalt uygulaması yapılacak sokaklar bulunurken, bugün bir yandan Ertuğrulgazi Mahallesinde de asfalt çalışmalarının startı verildi.

16 SOKAKTA YAMA, 20 SOKAKTA KAPLAMA YAPILACAK

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ertuğrulgazi Mahallesinde toplam 36 sokak için planlamasını yaptı. 16 sokakta kazı yapılan bölgelerde yama çalışması yapıldı. 20 sokakta ise asfalt kaplaması olmadığı için komple asfalt kaplama işlemi gerçekleştirilecek. Toplamda 7380 metre uzunluğunda asfalt uygulaması yapılmış olacak.

“ZORLUKLAR YAŞADIK AMA HAMD OLSUN ASFALT YAPTIĞIMIZ NOKTAYA GELDİK”

Beyaz Gül Sokaktan başlayan 20 sokağın asfalt kaplama çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Alanyurt bölgemizde Ertuğrulgazi Mahallemizde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ertuğrulgazi Mahallemiz ve bölgedeki diğer mahallelerimizde içme suyu hatlarıyla ilgili Büyükşehir Belediyemizin BUSKİ marifetiyle yaptığı alt yapı çalışmaları vardı. Burada vatandaşlarımızın bir miktar zorlukları oldu kazılar esnasında. Ancak bugün hamd olsun asfaltlarımızı yaptığımız noktada işi getirmiş olduk” dedi.

“HER SOKAĞIMIZDA BENZER KONFORU YAKALAYACAĞIZ”

Ertuğrulgazi Mahallesinde 36 sokağın asfalt kaplaması için planlama yapıldığını hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bunların 16’sı daha önce zemininde asfalt olup kazılan alanların kapatılması yöntemiyle düzenlendi. 20 sokağımızda ise asfalt kaplaması yoktu. Buralar stabilize, soğuk asfalt olarak kullanılıyordu. Bu 20 sokağımızda sıcak asfalt kaplamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Diğer 16 sokağımızda da mevsimsel olarak havaların müsait tek parça halinde kaplamalarımızı yapmak istiyoruz. Yani her sokağımızda benzer konforu yakalayacağız.”

“EKSİKLERİMİZİ BİR BİR GİDERİYORUZ”

“Şehirde yapılacak işlerimiz çok. Bunları bir bir toparlıyoruz. Gerek İnegöl Belediyesi gerekse Büyükşehir Belediyemiz marifetiyle ihtiyacımız olan konular bir bir çözülüyor. Bizim kaynak suyunu vatandaşlarımızın evine ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedefe de aslında adım adım yaklaşıyoruz. Bir taraftan hatlarımızda kayıp kaçak çok fazlaydı, bunları yeniliyoruz. Bir taraftan da kaynak suyunu vatandaşlarımıza ulaştıracak noktaya doğru ilerliyoruz. Bu süreçte verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Ancak maalesef bunlar bu şekilde yapılmak zorunda.”