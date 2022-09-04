Erol Evgin ile MotoFest'te nostalji rüzgarı

Dünya Motokros Şampiyonası’nın final yarışı Bitci MXGP Türkiye ile aynı anda yapılan Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest Konserlerinin dördüncü akşamında iki konserle devam etti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Efsane sanatçı Erol Evgin sahnede nostalji rüzgarı estirdi. Geçmişten bugüne çok bilinen şarkılarını Afyonkarahisar’da 75 bine yaklaşan coşkulu kalabalıkla birlikte söyledi. Unutulmayan şarkılara eşlik eden MotoFest ziyaretçileri, gecenin yarısına kadar gönüllerince eğlendi.

Popun sevilen gruplarından Kolpa, kendi şarkılarıyla birlikte yeniden yorumladıkları repertuarıyla gençleri coşturdu.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest’de akşam konserlerinde 5 gün boyunca 10 yıldız sahne alıyor. 31 Ağustos’ta başlayan Türkiye MotoFest, bu akşam Ajda Pekkan konseriyle sona erecek.