Erkekler için 2024 saç model tüyoları

2024 trend erkek saç stilleri nelerdir? Sakal tıraşı kaç günde bir olmalıdır? Erkeklerde hangi ağda türü kullanılmalıdır? Klasik tıraşlar ve tek tip görüntüler artık hoşunuza gitmiyorsa bu haberimiz tam size göre…Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Taha ÇELİKBAŞ / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Saç kesimi adeta erkeğin makyajı olarak nitelendirebileceğimiz bir durum desek yeridir. Özellikle doğru bir berber tercihi ve şekillendirici saç ürünleriyle istediğiniz ve en önemlisi size en çok yakışacak olan saç modelini bulabilirsiniz.

Saç Uzmanı Emrah Dursun, 2024 trend saç modelleri, sakal tıraş süresi ve cilt bakım tüyolarını Herkes Duysun ekibine anlattı.

Fade-cut ve fresh-cut modellerin bu yıl ön planda olduğunu söyleyen Saç Uzmanı Emrah Dursun, “Erkekler genel anlamda fade-cut modellerde 10 günde bir tıraş olmalılardır. Ustura ile sakal tıraşı kalmadı, onun haricinde sakal tıraşını da 10 günde bir olabilirler. Günlük sakal tıraşı önermiyoruz. Gün aşırı yapılırsa daha uygun olur. İyi bir şampuan öneriyorum. Cilt bakımını da haftada bir öneriyorum. Yalnız kil maskesi pek tavsiye ettiğim şey değildir. Buharlı cilt bakımını öneriyorum. Sir ağda kullanılıyor fakat ben pudralı ağda öneriyorum.” dedi.