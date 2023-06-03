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Erkan Aydın ve Dağder Yönetimi gençlerle bir araya geldi

YAŞAM 03.06.2023, 22:04
Erkan Aydın ve Dağder Yönetimi gençlerle bir araya geldi

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’ne bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Yaşar, Mehmet Yaşar ve İsmail Başaran adlı üç arkadaşın kurduğu youtube kanalı Yolcu TV çatısı altında organize edilen ‘Yolcu İle Dost Meclisi’ programı her hafta önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Birbirine inanan ve güvenen genç nesilleri bir araya getirerek dayanışma ve dostluğa önem veren; dürüst ve ilkeleri olan bir ahlaki duruş kazanmalarına fayda ağlamak amacıyla düzenlenen Yolcu İle Dost Meclisi programının bu haftaki konuğu 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, DAĞDER Başkanı İsmail Aydoğdu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan EYİL, Türk Hava Kurumu Yıldırım Şube Başkanı ve 27. Dönem MHP Bursa Milletvekili Adayı Yaşar Türk oldu.

“GENÇKEN KURULAN DOSTLUKLAR ÖNEMLİ”

CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, samimi ve keyifli bir muhabbet havasında gerçekleşen söyleşide yaptığı açıklamada; yöre gençlerinin sporun birleştirici ve sosyalleştirici misyonuyla böylesi organizasyonlarda bir araya gelmelerinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak; “Yöre gençlerinin geleceğe dair vizyonun genişlemesi, birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi ve dayanışma kültürünün oluşması noktasında Yolcu ile Dost Meclisi Programı çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Spor, gençler için fiziksel gelişim olduğu kadar aynı zamanda ruhsal ve ahlaki gelişim açısından da önemli bir organizasyon. Gençken kurulan dostluklar ve arkadaşlar, içerisinde kardeşlik duygusunu da barındırması dolayısıyla daha samimi bir birliktelik sağlıyor. İnanıyorum ki yöre gençlerimiz de bu organizasyonun amacına uygun olarak vizyonlarını geliştirecek ve aralarındaki güçlü bağları daha da sağlamlaştıracaktır. Böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Yolcu TV’ye ve yöre gençlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamı diliyorum” dedi.

“DAĞDER OLARAK GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Programda söz alan DAĞDER Başkanı İsmail AYDOĞDU ise, YOLCUTV ile 17. DAĞDER Geleneksel Halısaha Turnuvası aracılığıyla tanıştıklarını ve zamanla aradaki bağların güçlendiğini belirterek şunları söyledi:

“DAĞDER olarak yöremizin kişisel gelişimleri ve geleceğe tasavvurlarının gelişimi böylesi güzel organizasyonlarda bir ara gelmelerini önemsiyoruz. Bu organizasyonlar sportif açıdan önemli olduğu kadar birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun güçlenmesi açısından da çok önemli. DAĞDER olarak bizler her zaman her türlü desteği vereceğiz. Yöre gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu güzel ve anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan YOLCUTV’ye teşekkür ediyoruz”

Türk Hava Kurumu Yıldırım Şube Başkanı Yaşar TÜRK ise, “Gençlerimizle bu güzel organizasyonda bir araya gelmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Onlar sadece yöremizin değil ülkemizin de geleceği. İnanıyorum ki, hedeflerini ve vizyonlarını daha da genişleterek çok önemli işlere imza atacaklardır. Bizler de her türlü desteği vermeye hazırız.” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ İÇİN GÜZEL BİR GELECEĞİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Yolcu TV İmtiyaz Sahibi Ahmet Yaşar da, “Yolcu TV olarak Sevgi, Saygı, Anlayış ve Hoşgörü gibi değerlerimiz etrafında bir araya geldik. Yöremizin geleceğe dair düşüncelerini dar kalıplardan çıkararak evrensel normlara uyumlu hale gelmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Onların duygu, düşüncelerini birer nakış gibi işleyerek Mevlana’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar uzanan Anadolu İrfanı ve Medeniyetinin gelecekteki temsilleri olmalarını amaçlıyorız. İnşallah da bunu el birliğiyle başaracağız” dedi.

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