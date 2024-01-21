Erkan Akçay'dan Türk Eğitim Sen Manisa Şubesine ziyaret

MHP Manisa milletvekili Erkan Akçay, Türk Eğitim Sen Manisa Şubesini ziyaret etti.Manisa (İGFA) - Öğretmenler ile bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay öğretmenin öneri, görüş ve temennileri dinledi. Her zaman öğretmenin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler, MHP Manisa milletvekili Erkan Akçay'a öğretmenler ile bir araya geldiği için teşekkür etti. Başkan Koray Özgürler "Bugün konuğumuz MHP Manisa milletvekilimiz Erkan Akçay oldu. Türk Eğitim Sen olarak her hafta sendika binamızda dayanışma ve bilgi birikimini paylaşmak için toplantı düzenliyoruz. Bu hafta sohbetimizin konusu Türkiye Yüzyılında öğretmen idi. Manisa milletvekilimiz Erkan Akçay her zaman öğretmenlerimizin yanında olduklarını söyledi. Milli Eğitimde görülen eksikliklerin telafi noktasında öneri dilek ve temenni konusunda öğretmenler ile görüşme yapıldı. Sayın vekilimiz Manisa için bir şans kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Türk Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Koray Özgürler MHP Manisa milletvekili Erkan Akçay'a kitap hediye etti ve program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.