Erikli’de Zafer coşkusu yaşandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği tarafından düzenlenen kutlamalar coşkulu şekilde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli Amatör Balıkçılar Derneği tarafından Türk Bayrakları ile süslenen tekneler denizde marşlar eşliğinde bayram coşkusunu kutlarken, sahildeki coşkulu kalabalık da onları ellerindeki Türk Bayrakları ile karşıladı ve alkışlayarak selamladı.

Valilik Konağı önünde toplanan yüzlerce kişi burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Daha sonra Yalı Caddesi’nden itibaren yürüyüşünü sürdüren kortej, tek ses tek yürek olup hep bir ağızdan, müthiş coşkuyla marşlar söyleyerek, yürüyüş yaptılar ve ellerindeki Dev Türk Bayrağı ve meşaleler ile Erikli Otel’in önüne kadar yürüyüşlerini sürdürdü.

Kortej burada da Gençliğe Hitabe ve Marşlar söyleyerek etkinliği tamamladı.

ERÇED Yönetim Kurulu bu etkinliğe destek veren Erikli Amatör Balıkçılar Derneği ile korteje katılarak destek veren ve 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşatan tüm yazlıkçılara ve etkinlikte her türlü tedbiri alarak destek olan Erikli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na da teşekkür etti.