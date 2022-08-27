Erguvan Haluk Levent ile açıldı

‘Çatalca 21. Erguvan Festivali’nin açılış konserinde önceki gece Haluk Levent sahne aldı. Çatalca’da bu yıl 21’incisi düzenlenen ‘Erguvan Festivali’ büyük bir coşkuyla başladı. İlk gün sahne alan Haluk Levent, şarkılarını on binlerin katıldığı muhteşem bir koro eşliğinde seslendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Çatalca’da pandemi dolayısıyla ara verilen ve bu yıl yeniden yapılmaya başlanan ‘Erguvan Festivali’nin açılış gecesinde renkli görüntüler oluştu. Festivalin ilk halk konserinde Haluk Levent, sevenlerine muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Levent, konser sonunda Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve tüm sevenleriyle birlikte sahneden selfie yapmayı da ihmal etmedi.