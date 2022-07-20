Ergene Sosyo-Kültürel Tesis açılıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ergene Sosyo-Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi 29 Temmuz saat 17.00'de düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunulacak.

TEKİRDAĞ (İGFA) - 1780 metrekare inşaat alanına sahip Ergene Sosyo-Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi; bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Zemin katta aşevi, mutfak, gıda deposu, bay-bayan-engelli wc, çok amaçlı salon , bay-bayan abdesthane; birinci katta etkinlik alanı , 2 adet idari oda , kütüphane, 2 adet derslik, bodrum katta ise; cenaze yıkama, morg, bay- bayan mescit ve teknik hacimler yer alıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti vermek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında dini, kültürel ve sosyal alanlarda önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 29 Temmuz'da açılışını yapacağımız Ergene Sosyo-Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi'miz de bu hizmetlerimizin en önemli örneklerinden biridir. Cem Evleri, Alevi ve Bektaşi canların yaradan ile bir oldukları, bütünleştikleri, Allah'a sığındıkları, dargınların barıştığı, manevi değerleri yüksek yerlerdir. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma anlayışı ile tüm canlarımızla gönül köprüleri kuruyoruz. Ergene Sosyo-Kültürel Tesis, Cem Evi ve Aşevi'miz vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, 29 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek olan açılış törenimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum." dedi.