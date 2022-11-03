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Erdoğan’dan '3 Kasım 2002' paylaşımı
YAŞAM 03.11.2022, 11:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaştı.ANKARA (İGFA) - AK Parti'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
https://twitter.com/RTEdijital/status/1588062979719073792
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