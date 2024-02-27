Erdoğan'dan dünya liderlerine kutlama teşekkürü

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat doğum günü dolayısıyla kendisini arayan liderlerle telefon görüşmesi yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan; Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde doğum gününü kutlayan liderlere teşekkür etti.