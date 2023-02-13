Erdemli Hal'i depremzedeleri ağırlayacak

Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı Erdemli Hali’ni 3 bin kişinin konaklayabileceği şekilde hazırlıyor. Hazır olan alanlara misafir alınmaya başlanan Erdemli Hali’nin yanı sıra sosyal alanlar da açılacak.DENİZLİ (İGFA) - Anamur’da ise özel bir firma işyeri binasını 250 kişinin kalabileceği uygun bir alan haline getirerek, 13 Şubat Pazartesi günü misafir kabulüne başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin barınma alanından faydalanmak Mersin’e gelen depremzedeler Alo 185 ve Teksin Mersin uygulamasından, şehir dışından gelecek olanlar ise 444 8 185’ten veya MEŞOT Karşılama Alanı'nda kayıt yaptırarak barınma hizmetine erişim sağlayabiliyor.

Büyükşehir’in Erdemli Hali depremzedeleri kabul etmeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Erdemli’de yapımını tamamladığı Erdemli Hali, depremzede yurttaşları misafir etmek için hazır. 3 bin kişinin barınabileceği büyüklükte olan Erdemli Hali’nde vatandaşların yerleştirileceği alanlarda yatak, tuvalet, duş alanı ve mutfak gibi günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri şekilde hazır edildi. Erdemli Hali’nde, depremzedelerin yaşadıkları felaketi biraz da olsa unutabilmelerini sağlayacak amacıyla sosyal alanlar da açılacak.

“105 adet işyerinde 3’er tane oda var”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Sorumlusu Vedat Uzunbağ, depremzedelerin barınabilecekleri alanlar üzerine çalışma yapıldığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız da henüz bitmiş ama kullanıma açılmamış Erdemli Sebze Hali Tesisleri’nin depremzedeler için geçici barınma yeri olarak kullanılabileceğini düşündü ve üzerinde çalışmamızı söyledi. Burada 105 adet işyeri var. Bu işyerlerinde insanlarımızın konaklamalarını sağlayacağız. Bu işyerlerimizde ayrı ayrı üç tane oda olmakla beraber; mutfak, banyo, tuvalet, sıcak suyu da hazır. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları geniş bir alan var. Bununla birlikte bir yönetim odası, idare binamız var. İdare binamızda da farklı ebatlarda odalar var, konferans salonları var. Burada konaklayan insanlarımıza, konferans salonlarında her yaş kategorisine göre psikolojik destek vereceğiz, konferanslar vereceğiz” dedi.

“Önemli olan onları evlerinde gibi hissettirmek”

Erdemli Hali içerisinde insanların, yaşadıkları felaketi biraz da olsa unutabilmelerini sağlamak adına sosyal alanlar oluşturduklarını sözlerine ekleyen Uzunbağ, “Voleybol sahası, basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk oyun parkı, insanların sosyalleşebilecek kafeteryalar oluşturuyoruz. Depremzedeler buraya geldiğinde bir yere atılmış, itilmiş, kaderiyle baş başa bırakılmış bir halde olmayacak. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin onlar için sunduğu çok güzel imkanlarda faydalanacaklar. Önemli olan onları evlerinde gibi hissettirmek. Bu travmadan onları kurtarmak. Bütün amacımız bu” diye konuştu.

“3 bin kişiyi misafir edebileceğiz”

Uzunbağ, alanın kapasitesi hakkında da bilgi vererek, “Biz burada insanları fazla sıkıştırmadan, yaklaşık 3 bin kişiyi misafir edebileceğiz. 3 bin kişi diyorum ben ama yine de inşallah bu sayıya ihtiyaç olmaz. Kapasiteyi artırabilecek gücümüz var. Çünkü alanımız son derece geniş. Altyapısı hazır; kanalizasyonu, içme suyu, elektriği hiçbir sıkıntısı yok, ısınmada sorunlar olmayacak. Biz burada insanlara Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ve Akdeniz'in sıcak insanlarının sıcak kolunu açmış ve misafir etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

En önemli desteklerden biri de psikolojik destek

Depremzedelerin, özellikle de çocukların yaşadığı korku, kaygı ve stresi biraz da olsa atabilmelerinin önemi üzerinde duran Büyükşehir Belediyesi, tüm barınma alanlarında psikolog, PDR Uzmanı ve çocuk gelişim uzmanları ile psikolojik destek sağlıyor. Tüm barınma alanlarında sağlık ekibi de bulunduran Büyükşehir Belediyesi, olası durumlara karşı önlem alıyor.