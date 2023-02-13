Son Dakika

Erdemli Hal'i depremzedeleri ağırlayacak

YAŞAM 13.02.2023, 09:45
Erdemli Hal'i depremzedeleri ağırlayacak

Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı Erdemli Hali’ni 3 bin kişinin konaklayabileceği şekilde hazırlıyor. Hazır olan alanlara misafir alınmaya başlanan Erdemli Hali’nin yanı sıra sosyal alanlar da açılacak.DENİZLİ (İGFA) - Anamur’da ise özel bir firma işyeri binasını 250 kişinin kalabileceği uygun bir alan haline getirerek, 13 Şubat Pazartesi günü misafir kabulüne başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin barınma alanından faydalanmak Mersin’e gelen depremzedeler Alo 185 ve Teksin Mersin uygulamasından, şehir dışından gelecek olanlar ise 444 8 185’ten veya MEŞOT Karşılama Alanı'nda kayıt yaptırarak barınma hizmetine erişim sağlayabiliyor.

Büyükşehir’in Erdemli Hali depremzedeleri kabul etmeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Erdemli’de yapımını tamamladığı Erdemli Hali, depremzede yurttaşları misafir etmek için hazır. 3 bin kişinin barınabileceği büyüklükte olan Erdemli Hali’nde vatandaşların yerleştirileceği alanlarda yatak, tuvalet, duş alanı ve mutfak gibi günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri şekilde hazır edildi. Erdemli Hali’nde, depremzedelerin yaşadıkları felaketi biraz da olsa unutabilmelerini sağlayacak amacıyla sosyal alanlar da açılacak.

“105 adet işyerinde 3’er tane oda var”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Sorumlusu Vedat Uzunbağ, depremzedelerin barınabilecekleri alanlar üzerine çalışma yapıldığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız da henüz bitmiş ama kullanıma açılmamış Erdemli Sebze Hali Tesisleri’nin depremzedeler için geçici barınma yeri olarak kullanılabileceğini düşündü ve üzerinde çalışmamızı söyledi. Burada 105 adet işyeri var. Bu işyerlerinde insanlarımızın konaklamalarını sağlayacağız. Bu işyerlerimizde ayrı ayrı üç tane oda olmakla beraber; mutfak, banyo, tuvalet, sıcak suyu da hazır. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları geniş bir alan var. Bununla birlikte bir yönetim odası, idare binamız var. İdare binamızda da farklı ebatlarda odalar var, konferans salonları var. Burada konaklayan insanlarımıza, konferans salonlarında her yaş kategorisine göre psikolojik destek vereceğiz, konferanslar vereceğiz” dedi.

“Önemli olan onları evlerinde gibi hissettirmek”

Erdemli Hali içerisinde insanların, yaşadıkları felaketi biraz da olsa unutabilmelerini sağlamak adına sosyal alanlar oluşturduklarını sözlerine ekleyen Uzunbağ, “Voleybol sahası, basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk oyun parkı, insanların sosyalleşebilecek kafeteryalar oluşturuyoruz. Depremzedeler buraya geldiğinde bir yere atılmış, itilmiş, kaderiyle baş başa bırakılmış bir halde olmayacak. Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin onlar için sunduğu çok güzel imkanlarda faydalanacaklar. Önemli olan onları evlerinde gibi hissettirmek. Bu travmadan onları kurtarmak. Bütün amacımız bu” diye konuştu.

“3 bin kişiyi misafir edebileceğiz”

Uzunbağ, alanın kapasitesi hakkında da bilgi vererek, “Biz burada insanları fazla sıkıştırmadan, yaklaşık 3 bin kişiyi misafir edebileceğiz. 3 bin kişi diyorum ben ama yine de inşallah bu sayıya ihtiyaç olmaz. Kapasiteyi artırabilecek gücümüz var. Çünkü alanımız son derece geniş. Altyapısı hazır; kanalizasyonu, içme suyu, elektriği hiçbir sıkıntısı yok, ısınmada sorunlar olmayacak. Biz burada insanlara Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ve Akdeniz'in sıcak insanlarının sıcak kolunu açmış ve misafir etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

En önemli desteklerden biri de psikolojik destek

Depremzedelerin, özellikle de çocukların yaşadığı korku, kaygı ve stresi biraz da olsa atabilmelerinin önemi üzerinde duran Büyükşehir Belediyesi, tüm barınma alanlarında psikolog, PDR Uzmanı ve çocuk gelişim uzmanları ile psikolojik destek sağlıyor. Tüm barınma alanlarında sağlık ekibi de bulunduran Büyükşehir Belediyesi, olası durumlara karşı önlem alıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9