Erdek sahilleri cennetten bir köşe

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek’in İlhan, Karşıyaka, Narlı, Ocaklar ve Şahinburgaz mahallerine hak ettiği hizmetleri götürüyor. Aydınlatmadan peyzaja, kent mobilyasından bisiklet yollarına, modern oyun gruplarından semt spor sahalarına kadar mahalleler baştan aşağıya yenilendi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kenttin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. 291 kilometre kıyı şeridiyle Ege ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan Balıkesir’in sahillerini güzelleştirmek, hak ettiği seviyeye getirerek turizmden aldığı payı artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri var gücüyle çalışıyor. Erdek’in; İlhan, Karşıyaka, Ocaklar, Narlı ve Şahinburgaz mahallelerinde; aydınlatma ve peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına, parke ve taş kaplamalarından sahil ve meydan düzenlemelerine kadar çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi çamurdan kurtararak kullanışlı, konforlu ve estetik bir hale dönüştürülüyor.

Mahallerinin ilk defa böyle bir hizmet ile karşılaştığına vurgu yapan vatandaşlar, çamurdan yürünmez yolları olan mahallelerinin birer sanat eserine dönüşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Özellikle çocukların çok mutlu olduğuna değinen mahalle sakinleri, “Artık bizler de rahat bir şekilde oturup piknik yapabiliyoruz. Mahallelerimiz Büyükşehir Belediyemizin hizmetleriyle çok daha mükemmel oldu” diyerek yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ettiler.