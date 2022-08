Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği meteor gözlem şölenini bu yıl 10 bin kişinin katıldığı ve büyük beğeni toplayan bir etkinlikle 2 bin 650 metrede gerçekleştirdi. ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğine katılan ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda eşsiz bir görsel şölen izleyen vatandaşlar, etkinlikten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve gökyüzü tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği meteor gözlem şölenini bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirdi.

Dünya standartlarındaki Kayak Merkezi ve futbol takımları ile profesyonel sporcuların ilgi odağı olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile dikkatleri üzerine çeken Erciyes, yaz aylarında düzenlenen pek çok ulusal çaptaki etkinliğin yanı sıra geleneksel hale gelen Meteor Yağmuru Görsel Şöleni ile de adından söz ettiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Erciyes A.Ş. işbirliğiyle Kayseri'nin en yüksek noktası Erciyes Kayak Merkezi - Hacılar Kapı’da 2 bin 650 metre yükseklikte ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda gerçekleştirilen ‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğine 10 bin gökyüzü tutkunu katıldı. Akşam saatlerinde etkinlik alanına gelmeye başlayan katılımcılar Erciyes’in muhteşem atmosferinde eşsiz bir görsel şölen sunan Perseid meteor yağmurunu gözlemledi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, çok ilginç bir gökyüzü hadisesi için Erciyes’te olduklarını ifade ederek, “Bugün çok farklı bir maksatla Erciyes’te toplandık. Genelde Erciyes’e insanlar kayak yapmak için ve ya sportif maksatlarla geliyorlar ama bugün çok ilginç bir gökyüzü hadisesi için Erciyes’teyiz. Perseid meteor yağmurunu halkımızın, Erciyes’in 2 bin 650 metresinde Hacılar Kapı’da ışık kirliliğinden uzakta gökyüzünü en ideal görebilecekleri bir noktadan seyretmesi için bu faaliyeti düzenledik Erciyes A.Ş. olarak” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN YATIRIMLARINI DEĞERLENDİREREK FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Erciyes’in sunmuş olduğu bu imkânlardan, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını değerlendirerek her fırsatta faydalanmaya çalıştıklarını kaydeden Cıngı, “Büyükşehir Belediyemizin Bilim Merkezi burada gerekli teknik altyapıyı oluşturdu. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir ortamda ve de halkımızın çok yoğun ilgi gösterdiği, beklediğimizin çok ötesinde bir alakayla karşılaştığımız, yaklaşık 10 bin kişinin şuanda Erciyes Kayak Merkezi’nde, gecenin bu vaktinde, bulunduğu bir ortamda seyrediyoruz bu güzel gökyüzü hadisesini. Erciyes’in tabi ki sunmuş olduğu bu imkânlardan, Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarını değerlendirerek her fırsatta faydalanmaya çalışıyoruz. Burası sadece bir kayak merkezi değil aynı zamanda bir spor merkezi, gözlem merkezi, gökyüzü merkezi. Dolayısıyla bu güzelliklerden de halkımızı her fırsatta istifade etmeye davet ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha güçlü, büyük organizasyonlarla, çok daha farklı maksatlarla Erciyes’te çok sayıda faaliyet yürütmeye de gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Perseid meteor yağmuru olayı ile ilgili bilgiler aktaran ERÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Akkaya Oralhan ise her yıl bu olayın gözlemlendiğini belirterek, “Bugün burada güzel bir atmosferde hep birlikte halkında katılımıyla, Perseid meteor yağmurunu gözlemeye çalışacağız. Bu aslında Swift Kuyruklu Yıldızı’ndan arta kalan bir maddenin atmosferimize girip çıkması sonucu ortaya çıkan bir olay. Aslında her yıl bu olayı gözlemliyoruz, yirmi gün süren bir olay. Yaklaşık Temmuz’un sonunda başlıyor ve Ağustos’un ortalarına kadar devam eden bir olay. Bugün burada, bu tarihte toplanmamızın nedeni de 12 ile 13’ü bağlayan gecede maksimum sayıda Perseid yağmurunu görmeyi hedefliyoruz. Şu anda bizler güneş sistemi etrafında dolaşırken aslında biz Perseid yağmurunun olduğu bölgeye girdiğimiz için atmosferimizde bu tür güzel olayları görüyoruz” diye konuştu.

Öte yandan gözlem noktasına girişte, Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından bomba arama köpeği Gama’nın da eşlik ettiği güvenlik önemleri alındı.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece en yoğun döneme ulaştı. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı sundu. Bunların yanı sıra Türkiye'nin dört yanından Erciyes’e gelen fotografçılar bu muhteşem gökyüzü hadisesini astro-foto teknikleriyle ölümsüzleştirdi.

‘Erciyes’te Perseid Meteor Yağmuru Unutulmaz Bir Görsel Şölen’ etkinliğine katılan ve ışık kirliliğinden uzak bir ortamda eşsiz bir görsel şölen izleyen vatandaşlar, etkinlik boyunca hem görsel şöleninin hem de Erciyes’in eşsiz atmosferinin tadını doyasıya çıkararak etkinlikten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.