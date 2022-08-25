Erciyes Dağı’nda bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Erciyes Moto Fest yine Türkiye’nin dört bir yanından motosiklet tutkunlarını buluşturacak. Bir birinden farklı etkinliklerin yapılacağı festivalde, ünlü akrobasi şovmeni Birkan Polat da unutulmaz bir moto-şov sergileyecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Erciyes A.Ş. destekleri ile Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest için geri sayım başladı.

Vestel, Aytemiz, Motul, Spor Moto, KTM ve Lodos enerji destekleri ile gerçekleşecek Erciyes Motosiklet Festivali 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası’nda bulunan çadır&karavan kamp alanında düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce demir atlıyı zirvede bir araya getirecek festival kamp ateşinin yanması ile başlayacak. Motosiklet oyunları, şovlar, yarışmalar gibi çeşitli faaliyetlerin düzenleneceği organizasyonda klasik otomobil, off-road ve vosvos araçlar da sergilenecek.

Türkiye’nin tüm vilayetlerinden gelecek olan motosiklet tutkunları kültür ve tarih turları ile Kayseri’yi keşfedecek. Moto-cross yarışları ile adrenalin zirve yapacak. Festivalde Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat da Erciyes Dağı'nda heyecan verici bir gösteri yapacak. Random, Varoş ve Laylon gibi müzik grupları da sahne performansları doyasıya ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Öte yandan Erciyes’te bir araya gelecek olan motosikletçiler kortej sürüşü ile şehir turu attıktan sonra tekerler Kayseri Cumhuriyet Meydanı istikametinden tekrar festival alanına çevrilecek.