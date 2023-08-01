ERÇED Erikli Sahili'ni temizledi

Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği (ERÇED) üyeleri Erikli Sahili’nde bir sahil temizliği gerçekleştirerek, çevreye mesaj verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Basın açıklamasında konuşan ERÇED Başkan Yardımcısı Seher Kurçeren, bir kişiye bile çevrenin ve temizliğin önlemini anlatabilmelerinin kendileri için başarı olduğunu ifade etti.

Sahilde tatillerini yapanlardan sahilden kalkarken çöplerini poşede koyarak almalarını isteyen Kurçeren, "Sahilimizin tertemiz kalması için lütfen bunu yapalım. Bugün üyelerimizle sahil temizliği gerçekleştireceğiz. Kumda sadece ayak izimiz kalsın diyoruz" dedi.

ERÇED üyeleri daha sonra dernek logolu yelekleri ile Erikli Sahili’ne giderek, sahilde temizlik çalışması yapmanın yanı sıra sahildeki tatilcileri de etkinliğe katılmaya ve sahilden kalkarken çöplerini poşede koyarak almalarını istedi.