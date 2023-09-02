Enstitü İstanbul İSMEK'te eğitim alıyıor

Mesleki ve Teknik Eğitimler, Kişisel Gelişim, Güzel Sanatlar, El Sanatları ve Zanaat olmak üzere 4 ana dal ve 23 alanda yetişkin eğitimleri veren Enstitü İstanbul İSMEK’te, 2023-2024 yeni eğitim dönemi 18 Eylül’de başlıyor.İSTANBUL (İGFA)- Enstitü İstanbul İSMEK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayat boyu eğitime kazandırdığı çağdaş bakış, eğitim ile üretimi ve istihdamı bütünleştiren yeni yaklaşımıyla 2023-2024 eğitim döneminde de İstanbul halkının hem yüz yüze hem uzaktan eğitim ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor.

Kayıtların 4 Eylül, eğitimlerin 18 Eylül’de başlayacağı Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni döneme başlamanın heyecanı yaşanıyor. Enstitü İstanbul İSMEK, yeni açılan Büyük İstanbul Otogarı, Beykoz Kavacık, Çatalca ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet eğitim merkezleri de dahil 15’i uzmanlık okulu olmak üzere 150 merkezde eğitim verecek.

Enstitü İstanbul İSMEK, 2023-2024 eğitim döneminde 181’i yeni, bini aşkın programı İstanbullularla buluşturacak. Enstitü İstanbul İSMEK’in nitelikli eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, yeni dönem eğitimleri ve eğitimlerin verileceği merkezlerin bilgilerine, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren www.enstitu.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecek.