Enos, dizi film çalışmalarına başladı

Ali Oruç’un Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Enos Yapım sinema ve televizyon dünyasına hızlı girdi.İSTANBUL (İGFA) - Önümüzdeki günlerde bir sinema filmi için motor demeye hazırlanan Ali Oruç liderliğinde Enos Yapım, birde dizi film çalışması için kolları sıvadılar.

Senaryosu onaylanan dizi film için Enos yapım Yönetim Kurulu başkanı Ali Oruç başarılı yönetmen Mehmet Bilgehan Karaca ile anlaşmaya imzayı attı.

Anlaşılan oyunculara bir gizlilik sözleşmesi imzalatan Enos yapım yetkilileri yüksek bir bütçe ile girilecek yapım hakkında yönetmenden başka kimseyi açıklamıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oruç “Yapacağımız işler hakkında asılsız konuşmaların olmasını istemiyoruz doğru bilgilendirme tarafımızdan sürekli yapılacak, işimizi dedikodulara kurban etmek istemiyoruz. Enos yapımın Genel Müdürü Yakup Emir Oral, Yapım Müdürü Tanıl Demir, Lojistik ve Organizasyon Müdürü Yasin Şentürk, Mehmet Bilgehan Karaca yönetmenimizle bu işe çok emek verdiler emeklerinin heba olmaması için işimizde emin adımlarla yürüyoruz” dedi.