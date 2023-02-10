Enkazın altında helallik istediler, yürekleri dağladılar

Kahramanmaraş'ta 5 kişilik bir aile, enkazın altında çektikleri video ile helallik istedi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta 5 kişilik bir aile, enkazın altında çektikleri video ile herkesi ağlattı.

https://twitter.com/izmirgibiyiz/status/1623934628385144834

Sosyal medyada paylaşılan videoda, anne, "Biz ölürsek, telefonumuzu bulursanız hakkınızı helal edin. Enkazın altında 5 kişiyiz. Bilal, Ahmet kendini görüyor musun? Hakkınızı helal edin. Bir sürü insanın bende hakkı vardır. Mustafagile 2500 lira borcum var. Telefon elinize geçerse yardım edin" diyerek helallik istedi.