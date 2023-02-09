Enkazdan sağ çıkan vatandaşı Manisa ekibi hastaneye ulaştırdı

Hatay’dan sevindirici bir haber ulaştırdı. Enkaz altından saatler sonra, sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Halil İbrahim isimli genç, Manisa Büyükşehir ekipleri tarafından sağlık kuruluşuna ulaştırıldı.HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen ve 10 ili ciddi şekilde etkileyen depremin yaralarının sarılabilmesi için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de acı haberle birlikte bölgeye çok sayıda iş makinesi, araç, ekipman, yardım malzemesini sevk etti.

Bölgeye tam teçhizatlı olarak giden Manisa ekibi bünyesindeki hasta nakil ambulansı görevlileri, sevindirici bir gelişmeye şahitlik etti.

Depremin en çok etkilediği bölgelerden bir tanesi olan Hatay iline bağlı İskenderun ilçesi, Numune Mahallesi’ndeki enkazda yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından 23 yaşındaki Halil İbrahim isimli vatandaşı sağ olarak çıkarıldı.

Halil İbrahim, tedavi altına alınmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansınca sağlık kuruluşuna götürüldü.