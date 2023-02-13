Deprem sırasında sakatlanmamak ve enkazda kalmamak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgiyi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu verdi.İSTANBUL (İGFA) - Bir deprem sırasında dışarı veya diğer odalara koşulmaması gerektiğini belirten Orotped ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu,olunan yerde kalınırsa yaralanma olasılığının azalacağını söyledi.

İÇERİDEYSENİZ İÇERİDE KALMALISINIZ!

Yaralanma şansınızı azaltmak için işlemleri şöyle sıraladı:

- Mümkünse, sarsıntı şiddetlenmeden birkaç saniye önce camdan, asılı nesnelerden, kitaplıklardan, porselen dolaplardan veya düşebilecek diğer büyük mobilyalardan hızla uzaklaşın. Şömine ve bacalardan tuğlalar, aydınlatma armatürleri, duvar askıları, yüksek raflar ve kapıları açılabilen dolaplar gibi düşen nesnelere dikkat edin. - Yakında varsa, başınızı ve yüzünüze düşme ihtimali olan molozlardan ve kırık camlardan korumak için bir şey alın. - Mutfaktaysanız, ilk sallama belirtisinde hemen ocağı kapatın ve örtün. - Yataktaysanız tutunun ve orada kalın, başınızı bir yastıkla koruyun. Olduğunuz yerde kalırsanız yaralanma olasılığınız daha düşük olur. Yerdeki kırık camlar, yerde yürürseniz veya yuvarlanırsanız yaralanmalara neden olabilir.

Çok katlı bir binadaysanız, çökün ve tutunun.

- Pencerelerden ve dış duvarlardan uzaklaşın. - Binada kalın. - Asansör kullanmayın. - Sıkıştıysanız öncelikle sakin olun. Yapının sert veya metal kısımlarına hafifçe vurarak birinin dikkatini çekmeye çalışın. Bunu yapmak, kurtarılma şansınızı artırabilir.

Dışarıdaysanız, dışarıda kalın.

- Binalardan, elektrik kablolarından ve yakıt, gaz hatlarından uzaklaşın. Düşen molozlardan kaynaklanan en büyük tehlike, kapıların hemen dışında ve binaların dış duvarlarının yakınındadır. - Ağaçlardan, telefon direklerinden ve binalardan uzakta açık bir alana gidin. Açıktayken alçalın ve sallanma durana kadar orada kalın. - Bir binanın dış duvarlarının yakınındaki alan en tehlikeli yerdir. Pencereler, cepheler ve mimari detaylar genellikle binanın ilk çöken kısımlarıdır. Bu tehlikeli bölgeden uzak durun.