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Engelsiz yürekler eğlenceye doydu

YAŞAM 26.10.2023, 18:25
Engelsiz yürekler eğlenceye doydu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayatın her alanında, hizmetlerin tamamında büyük bir hassasiyetle yaklaştığı engelsiz çocuklar, Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Hobi Kursları’nda gerçekleştirilen farklı atölye etkinlikleriyle eğlenceye doydu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere ve özellikle çocuklara hayatın her alanında, hayata geçirdiği hizmetlerin tamamında büyük bir hassasiyetle yer veriyor ve onlar için yoğun bir mesai harcıyor.

Bunların en önemli örneklerinden bir tan esi olan Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) birbirinden renkli, öğretici, eğlenceli ve çoğu zaman duygusal programlar gerçekleştiren Büyükşehir, engelsiz miniklerin yüreklerine dokunuyor.  

Bu kapsamda hayata geçirilen Engelsiz Hobi Kursları birbirinden keyifli ve eğlenceli günlere sahne oluyor. Son olarak Erenler Özel Eğitim Anaokulu’ndaki engelsiz minikler SGM’deki resim ve müzik sınıfı ile buluştu. Engelsiz yüreklerin bir araya geldiği etkinlikte birbirinden renkli manzaralar ortaya çıktı.

Güzel havanın tadını çıkaran minikler SGM bahçesinde top oynadı, farklı etkinliklerle eğlenceye doydu. Büyükşehir sayesinde birbirleriyle vakit geçiren, toplum içindeki yerini güçlendiren ve sosyal yaşamın her zaman merkezinde olan engelli bireyler unutmayacakları bir gün geçirdi

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