Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 12.kez kapılarını açacak

“Aşılmadık Engel Kalmasın” sloganıyla 1-4 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek zirvenin tanıtımı 30 Eylül'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi” bu yıl 12’nci kez kapılarını açacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kapsayan 1- 4 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla Darülaceze Başkanlığı’nda yapılacak Zirvenin tanıtım toplantısına kamu kurumlarının, bakım ve sağlık sektörü başta olmak üzere özel sektör ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılması planlandı.

Engelli ve yaşlı bireylerin sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engelleri en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile ticari çözüm ve bağlantıların geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin paylaşılması hedefleniyor.