Engelsiz taksi hayatı kolaylaştırıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da hayata geçirilen Engelsiz Taksi hizmeti, engelli vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 3 bin 478 vatandaşın yararlandığı Engelsiz Taksi hizmeti, vatandaşların da takdirini topluyor.ORDU (İGFA) - Engelsiz Taksi, engelli birçok vatandaşın hastane, kaymakamlık, postane, adliye, banka vb. kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlerini kolay ve rahat yerine getirmelerini sağlıyor. Bu hizmetlerin yanı sıra diğer acil durumlarda da taksi, vatandaşların hizmetine sunuluyor.

EVDEN ALINIYOR, EVE BIRAKILIYORLAR

Tamamen ücretsiz hizmete sunulan “Engelsiz Taksi” için talepte bulunan vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışında olan zorunlu ihtiyaçlarını karşılama imkânı buluyor. İşlemleri biten vatandaşlar yine Engelsiz Taksi hizmetiyle evlerine geri götürülüyor.

Projeden yararlanan vatandaşlar aynı hizmeti alabilmek için yine Engelsiz Taksi’yi tercih ediyor. Bu zamana kadar 3 bin 478 vatandaşın yararlandığı proje ile engelli vatandaşların sosyal hayata entegrasyonu kolaylaşıyor.

Engelsiz Ordu Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 10 52 No’lu numaradan irtibata geçerek talepte bulunabilirler.