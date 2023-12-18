Engelsiz kursiyerlerden 'Yerli Malı'na TOGG'lu kutlama

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de yerli malı haftasına özel etkinlik düzenlendi. Yerli malı haftasının en özel sürprizi Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG oldu. TOGG’un direksiyon koltuğunda fotoğraf çekilen öğrenciler, yerli malı haftası için hazırladıkları ürünleri birbirlerine ikram ettiler.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerinin yerli malı haftasına özel düzenlediği etkinlik coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, hafta dolayısıyla gerçekleştirilen özel etkinlikte, yerli ürünlerin önemine dikkat çekmek adına çeşitli faaliyetlerde bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG, yerli malı haftası etkinliğinde SGM’ye geldi.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan stantlarda yerli malı ürünler tanıtıldı ve satışı gerçekleştirildi. Öğrenciler, yerel üreticilerin emeğini ve ürünlerini destekleyerek katılımcılara yerli ürünleri sunma fırsatı buldu.

YERLİ VE MİLLİ TOGG’U YAKINDAN İNCELEDİLER

Devam eden programa yerli ve milli TOGG aracıda katılarak öğrencilere aracın detaylı tanıtımı yapıldı. Öğrenciler, aracın özelliklerini yakından inceleme ve yerli otomotiv endüstrisinin gelişiminin ve ülkenin vizyonunun ne denli arttığınıgördüler. Öğrenciler TOGG’u deneyimleyerek, unutulmaz bir gün geçirdiler.

Etkinliğin en lezzetli anlarından biri ise öğrencilerin evlerinde hazırladıkları yöresel lezzetlerin bir araya getirilerek birbirlerine ikram etmeleri oldu. Engelsiz hobi kursu öğrencilerinin keyifli anları fotoğraflara da yansıdı.