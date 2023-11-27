Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışması için kayıtlar başladı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında şehrimizdeki engelli bireylere yönelik “Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışması” düzenliyor. Yarışmaya katılım için son başvuru 30 Kasım Perşembe.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, 03 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir program hazırlığında.

Her yıl çeşitli programlarla kutlanan engelli bireylerin günü, bu yıl coşkulu bir gösteriyle kutlanacak. Engelli bireyler, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışması ile yeteneklerini sergileyecek.

ENGELLİ BİREYLER 8 KATEGORİDE YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK

İnegöl’de engelli çocukların eğitim gördükleri özel eğitim kurumları arasında yetenek yarışması gerçekleştirilecek. Özel çocuklara sorumluluk bilinci kazandırma, öğrencilerin özgüvenlerini ve kendini rahat ifade etmelerini desteklemeyi amaçlayan bu yarışmada, engelli öğrenciler 8 ayrı kategoride yeteneklerini sergileyecek. Karaoke Şarkı Söyleme, Dans, Taklit, Jimnastik, Enstrüman Performansları, İllüzyon, Şiir ve Sahne Gösterileri olmak üzere farklı kategorilerde yapılacak yarışma, renkli görüntülere sahne olacak.

Yarışmanın müracaatları başladı. Engelsiz Kalpler Yetenek Yarışmasına katılmak isteyenler 30 Kasım Perşembe mesai bitimine kadar Osmaniye Mahallesi Şehit Er Serdar Ünlüsoy Sokak No:8 adresinde bulunan İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde şahsen ve ebeveyn onayıyla başvuru yapacak.

1 ARALIK’TA ÖN ELEME, 4 ARALIK’TA FİNAL PROGRAMI

Yetenek yarışması ön eleme değerlendirmesi 1 Aralık Cuma günü saat 10.00’da Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Yetenek Yarışması finali ise 04 Aralık Pazartesi günü 14.00’te Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak. Finalde 14 performans sergilenecek. Yarışma sonuçları yarışma bitiminde salonda duyurulacak ve sonrasında ödüller takdim edilecek. Yetenek yarışmasında tüm yarışmacılara komisyon tarafından madalya takdim edilirken; 1’inci olana 1000 TL, ikinci olana 750 TL ve üçüncü olana ise 500 TL olmak üzere ödül verilecek.