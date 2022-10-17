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'Engelsiz Filmler'in Ankara gösterimleri başladı

YAŞAM 17.10.2022, 13:11
'Engelsiz Filmler'in Ankara gösterimleri başladı

Türkiye’nin ilk ve tek erişebilir film festivali, fiziksel gösterimlerinin ikinci durağı olan Ankara’da ve çevrim içi olarak tüm Türkiye’de sinemaseverlerle buluşuyor.ANKARA (İGFA) - Bu yıl 10’uncu kez gerçekleşen Engelsiz Filmler Festivali, ilk durağı Eskişehir’in ardından 17-23 Ekim tarihleri arasında fiziksel gösterimlerle Ankara’da Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda ve çevrim içi olarak eff2022.muvi.com üzerinden tüm Türkiye’den sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Dünya ve Türkiye sinemasından 39 filmi erişilebilir olarak seyircisiyle buluşturan Engelsiz Filmler Festival’nin Ankara ve çevrim içi programında Ulusal Uzun Film Yarışması, Kısa Film Yarışması, Çocuklar İçin, Oditoryum, Kaleydoskop ve Onlar seçkileri yer alıyor. Programda yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Film Yarışması’nda yarışan filmlerin ekipleriyle birlikte gerçekleşen söyleşiler de festivalin YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.

ÖDÜLLER CUMARTESİ GECESİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Festival programında yer alan Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışan filmler, jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ile seyircilerin belirleyeceği Seyirci Özel Ödülü‘nüalmaya hak kazanacak.

Bu yıl para ödülünün de dahil edildiği Kısa Yarışma’da ise jüri üyelerinin belirleyeceği En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo’ya 500’er USD, En İyi Film’e ise 1000 USD ödül verilirken; izleyiciler de verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü’nü belirleyecek.

Ulusal Uzun Film Yarışması ve Kısa Yarışma’da ödül alan isimler 22 Ekim Cumartesi akşamı festivalin YouTube kanalında yayınlanacak video ile açıklanacak.

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