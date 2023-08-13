Engelsiz başkent: ABB’den ‘erişilebilirlik komisyonu’

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte engelsiz bir erişimin sağlanması amacıyla ‘Erişilebilirlik Komisyonu’ kurdu. İlk toplantısını gerçekleştiren komisyon; Başkent genelinde engelli vatandaşların fiziksel ve sosyal yaşamlarını etkileyen olumsuzlukların giderilmesi için daire başkanlıkları ile iş birliği yaparak kalıcı, hızlı ve etkin çözümler üretecek.ANKARA (İGFA) - Engelli ve dezavantajlı vatandaşların fiziksel ve sosyal yaşamlarını etkileyen engellerin ortadan kaldırılması amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Erişilebilirlik Komisyonu kuruldu.

KOMİSYON İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Komisyon ilk toplantısını Ankara Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlıkları ve ASKİ ile EGO Genel Müdürlüklerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirdi. Aylık olarak, ihtiyaca göre bir araya gelecek olan Erişilebilirlik Komisyonu; umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ile toplu taşıma araçlarının ulaşılabilir ve kullanılabilir olması için çalışmalar yapacak.

ABB daire başkanlıkları ve ASKİ ile EGO Genel Müdürlükleri; engelli rampalarından asansörlere, iz yollarından kaldırımlara ve sosyal alanlarda yer alan donatılara kadar vatandaşların sorun yaşadığı birçok hizmette daha etkin ve kalıcı çözümler için komisyonla iş birliği içinde çalışacak.

KOMİSYON İLK DEFA KURULDU

Başkentte yaşayan engelli ve dezavantajlı grupların belediye hizmetlere rahat bir şekilde ulaşmasının sağlanması amacıyla komisyonun kurulduğunu belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, “Belediyemiz engelli vatandaşlarımızın daha kolay ve erişilebilir bir ortamda yaşamalarını sağlamak için birçok iyileştirme çalışması yapıyor. Amacımız erişilebilirlikle ilgili olarak eşgüdümü sağlamak ve hizmetleri bir araya toplamak. Önce biz engelliler ile ilgili verilen hizmetlerin var olan konuların fotoğrafını çekeceğiz ve neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekiyor bunun üzerinde çalışacağız. Komisyon önemli bir komisyon, ilk defa böyle bir komisyon kuruldu. Birimlerimiz ile ortak çalışmalar yapacağız. Engelli ve dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.