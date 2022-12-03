Engellilerin trafik keyfi

3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Engelli bireyler polislerle birlikte araç kullanmanın keyfini yaşadı.ŞANLIURFA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince bir gün yaşadı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkına gelen Engelli bireylere polisler eşlik etti. Trafik konusunda bilgilerin verildiği etkinlikte engelli bireyler kendilerine göre tasarlanan akülü araçlarla trafikte ilerlemenin keyfini yaşadı.

Trafik polislerinin eşlik ettiği eğitim parkındaki etkinlikte direksiyon başına geçen engelli bireylerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Eğitim parkurunu araçlarla turlayan engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşatıldı. Pasta kesen engelli bireylerin etkinliği hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.