Son Dakika

Engellilerin mutlu günü! Akülü araçlarına kavuştular

YAŞAM 05.02.2023, 11:00
Engellilerin mutlu günü! Akülü araçlarına kavuştular

Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 adet tekerlekli sandalye düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Araç Atölyesi, Engelsiz Taksi ve üst geçitlere asansör uygulaması başta olmak üzere özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. “Engelsiz Trabzon” anlayışıyla tüm projelerde özel gereksinimli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan Başkan Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti. Engelli araç dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin, Paris61 Derneği Başkanı Avni Başkan ve vatandaşlar katıldı.

REİS: GÜNLÜK HAYATIMIZA ÖNEMLİ KATKISI OLACAK
Törende ilk olarak özel gereksinimli bireyler adına Nedim Reis konuştu. 2020 yılında iş kazası geçirdiğini ifade eden Reis, “Kazadan sonra bu zamana kadar kendimi hiç bırakmadım. Bu güzel, günümüzde bizi çok onore ettiniz. Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetin, bizlerin sosyal hayata katılımında, başkasının desteğine ihtiyaç duymadan günlük işlerimizi yapmakta önemli katkısı olacak” dedi.

BAŞKAN: ÇOK DUYGULANDIK
Paris61 Derneği Başkanı Avni Başkan, karşılaştığı manzara karşısında memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu hizmeti sizlere getirebildiğimiz için ben ve yönetimdeki arkadaşlarım aşırı derecede duygulandık. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUMCU: ÇOK ANLAMLI BİR TÖREN
AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise, “Bugün burada çok anlamlı tören için bulunmaktayız. 90 özel gereksinimli kardeşlerimize akülü araçlarını teslim töreninde buluşmaktayız. Bu çok anlamlı bir tören” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN RİYASETİNDEKİ ÇALIŞMALAR TAKDİRE ŞAYAN
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sözlerine tüm davetlileri selamlayarak başladı. Çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin önemli bir ölçütü, engelli vatandaşlarına sağladığı imkânlar ve kolaylıklardır. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde son 15-20 içerisinde Türkiye’de engelli vatandaşlarımıza dönük gerçekleştirilen hizmetler, sağlanan imkânlar hakikaten takdire şayan. Biz 20-30 sene önce Avrupa’ya gittiğimizde orada engelli insanlara sağlanan imkânları gördüğümüzde gıptayla bakardık. Bugün elhamdülillah bizim ülkemizde de engelli kardeşlerimize bu manada çok önemli dokunuşlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

“ENGELSİZ TRABZON” ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ
Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her daim özel gereksinimli bireylerle beraber olmaya özel önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Şehrimizi el birliği ile engelsiz Trabzon haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak kurumsal manada bir Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduk ve onun altında da engelli vatandaşlarımıza dönük Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ihdas ettik. Bu şube müdürlüğü eliyle engelli kardeşlerimize dönük hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yine engelli araçlarla ilgili atölye kurduk. Şu ana kadar o atölyede 1100 civarında engelli aracı tarafımızdan alındı, tamir edildi ve tekrar engelli kardeşlerimize teslim edildi. Küçük bir iş gibi görünüyor ama bunun sizler için ne kadar önemli bir hizmet olduğunun farkındayım. Çünkü sizin eliniz kolunuz olan bu araçlar bozulduğunda süresi içinde tamir edilmezse, siz tamamen eve mahkûm kalıyorsunuz, hatta evin içinde bile hareket edemez hale geliyorsunuz. O bakımdan bu çok önemli bir hizmetti. Ayrıca ‘Engelsiz Taksi’ uygulamasını başlattık. Önemli bir işi olan engelli kardeşimiz telefonla bize ulaştığında kendisini engelsiz taksimizle evinden alıp, gideceği yere götürüp tekrar evine bırakıyoruz.  Araç sayısını da bu sene inşallah artıracağız. Konaklar Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Akademisi’nde yaklaşık 80 evladımızı sabahtan akşama kadar eğitmeye ve onlarla hoş vakit geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

ATATÜRK KÖŞKÜ’NÜ ZİYARET EDEBİLECEKLER
Özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Bütün altyapı ve üstyapı çalışmalarımızda arkadaşlarıma söylediğim bir şey var. Mutlaka her bir çalışmayı yaparken engelli kardeşlerimizin nasıl yararlanabileceğini düşünerek gerçekleştireceksiniz diyorum. Bir kaldırım veya yol yaparken buradan engelli vatandaşlarımız nasıl yararlanacak? Engelliler için erişilebilir olması noktasında gerekli hassasiyeti göstereceksiniz diyorum. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biliyorsunuz Atatürk Köşkü’nde ciddi restorasyon yapıyoruz. Şu ana kadar engellilerin oraya girmesine olanak sağlayacak bir düzenek yoktu. Gittiğimde gördüm, arkadaşlara da gereken talimatı verdim. Restorasyon çalışmaları haziran gibi tamamlandığında engelli kardeşlerimiz artık Atatürk Köşkü’nü rahatlıkla ziyaret edebilecekler. Bu sadece bir örnek inşallah tüm çalışmalarımızda bu örnekleri çoğaltacağız” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Sözlerinin sonunda akülü araçların temini noktasında katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Zorluoğlu, “Geçen hafta Paris’teydim. Orada Paris61 Derneği’nin değerli başkanı ve yönetimi bizlere çok ilgi gösterdi. Çok güzel bir gece düzenlendiler. Gecede 2 bine yakın hemşehrimiz vardı hepsi sizlere selamlarını iletti. O gecede bugün sizlerle buluşturacağımız akülü araçlar temin edildi. Yurt dışındaki hemşehrilerimiz bu hassasiyeti gösterdiler ve Trabzon’daki engelli kardeşlerine hediye gönderdiler. Değerli Başkanımıza ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. 90 akülü araç 20 tane de tekerlekli sandalye gönderdiler. Yaklaşık 100 akülü araç da önümüzdeki günlerde Almanya’dan gelecek. Akülü araca ihtiyaç duyan her bir engelli kardeşimize bu imkânı sağlayacağız. Bu tür programlarda ben de çok duygulanıyorum. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın da çok emeği var. Daire başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Teşrif eden tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. 

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Başkan Zorluoğlu’nun konuşmalarının ardından Paris61 Dernek Başkanı Avni Başkan ve hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Zorluoğlu, törene katılan herkesle tek tek ilgilenirken, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi. Duygusal anların yaşandığı tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 26
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Ankaragücü 21 22
15. Kasımpaşa 21 22
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 22 19
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 21 37
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 21 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Denizlispor 22 16
18. Yeni Malatyaspor 22 17
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Leicester City 21 21
14. Nottingham Forest 20 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 19 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 19 25
11. Celta Vigo 20 23
12. Almeria 19 22
13. Girona 19 21
14. Sevilla 19 21
15. Espanyol 20 21
16. Valencia 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9