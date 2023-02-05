Engellilerin mutlu günü! Akülü araçlarına kavuştular

Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 adet tekerlekli sandalye düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, hayata geçirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelli Araç Atölyesi, Engelsiz Taksi ve üst geçitlere asansör uygulaması başta olmak üzere özel gereksinimli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla örnek olmaya devam ediyor. “Engelsiz Trabzon” anlayışıyla tüm projelerde özel gereksinimli bireylerin rahatlığını ilk sıraya koyan Başkan Zorluoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Paris61 Derneği tarafından bağışlanan 90 adet akülü engelli aracı ve 20 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti. Engelli araç dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Şahin, Paris61 Derneği Başkanı Avni Başkan ve vatandaşlar katıldı.

REİS: GÜNLÜK HAYATIMIZA ÖNEMLİ KATKISI OLACAK

Törende ilk olarak özel gereksinimli bireyler adına Nedim Reis konuştu. 2020 yılında iş kazası geçirdiğini ifade eden Reis, “Kazadan sonra bu zamana kadar kendimi hiç bırakmadım. Bu güzel, günümüzde bizi çok onore ettiniz. Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetin, bizlerin sosyal hayata katılımında, başkasının desteğine ihtiyaç duymadan günlük işlerimizi yapmakta önemli katkısı olacak” dedi.

BAŞKAN: ÇOK DUYGULANDIK

Paris61 Derneği Başkanı Avni Başkan, karşılaştığı manzara karşısında memnuniyet duyduğunu belirterek, “Bu hizmeti sizlere getirebildiğimiz için ben ve yönetimdeki arkadaşlarım aşırı derecede duygulandık. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MUMCU: ÇOK ANLAMLI BİR TÖREN

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ise, “Bugün burada çok anlamlı tören için bulunmaktayız. 90 özel gereksinimli kardeşlerimize akülü araçlarını teslim töreninde buluşmaktayız. Bu çok anlamlı bir tören” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN RİYASETİNDEKİ ÇALIŞMALAR TAKDİRE ŞAYAN

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sözlerine tüm davetlileri selamlayarak başladı. Çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bir ülkenin gelişmişlik seviyesinin önemli bir ölçütü, engelli vatandaşlarına sağladığı imkânlar ve kolaylıklardır. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde son 15-20 içerisinde Türkiye’de engelli vatandaşlarımıza dönük gerçekleştirilen hizmetler, sağlanan imkânlar hakikaten takdire şayan. Biz 20-30 sene önce Avrupa’ya gittiğimizde orada engelli insanlara sağlanan imkânları gördüğümüzde gıptayla bakardık. Bugün elhamdülillah bizim ülkemizde de engelli kardeşlerimize bu manada çok önemli dokunuşlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ENGELSİZ TRABZON” ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her daim özel gereksinimli bireylerle beraber olmaya özel önem verdiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, “Şehrimizi el birliği ile engelsiz Trabzon haline getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk olarak kurumsal manada bir Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kurduk ve onun altında da engelli vatandaşlarımıza dönük Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ihdas ettik. Bu şube müdürlüğü eliyle engelli kardeşlerimize dönük hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yine engelli araçlarla ilgili atölye kurduk. Şu ana kadar o atölyede 1100 civarında engelli aracı tarafımızdan alındı, tamir edildi ve tekrar engelli kardeşlerimize teslim edildi. Küçük bir iş gibi görünüyor ama bunun sizler için ne kadar önemli bir hizmet olduğunun farkındayım. Çünkü sizin eliniz kolunuz olan bu araçlar bozulduğunda süresi içinde tamir edilmezse, siz tamamen eve mahkûm kalıyorsunuz, hatta evin içinde bile hareket edemez hale geliyorsunuz. O bakımdan bu çok önemli bir hizmetti. Ayrıca ‘Engelsiz Taksi’ uygulamasını başlattık. Önemli bir işi olan engelli kardeşimiz telefonla bize ulaştığında kendisini engelsiz taksimizle evinden alıp, gideceği yere götürüp tekrar evine bırakıyoruz. Araç sayısını da bu sene inşallah artıracağız. Konaklar Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz Engelsiz Yaşam Akademisi’nde yaklaşık 80 evladımızı sabahtan akşama kadar eğitmeye ve onlarla hoş vakit geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

ATATÜRK KÖŞKÜ’NÜ ZİYARET EDEBİLECEKLER

Özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların olmazsa olmazları olduğunu vurgulayan Başkan Zorluoğlu, “Bütün altyapı ve üstyapı çalışmalarımızda arkadaşlarıma söylediğim bir şey var. Mutlaka her bir çalışmayı yaparken engelli kardeşlerimizin nasıl yararlanabileceğini düşünerek gerçekleştireceksiniz diyorum. Bir kaldırım veya yol yaparken buradan engelli vatandaşlarımız nasıl yararlanacak? Engelliler için erişilebilir olması noktasında gerekli hassasiyeti göstereceksiniz diyorum. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biliyorsunuz Atatürk Köşkü’nde ciddi restorasyon yapıyoruz. Şu ana kadar engellilerin oraya girmesine olanak sağlayacak bir düzenek yoktu. Gittiğimde gördüm, arkadaşlara da gereken talimatı verdim. Restorasyon çalışmaları haziran gibi tamamlandığında engelli kardeşlerimiz artık Atatürk Köşkü’nü rahatlıkla ziyaret edebilecekler. Bu sadece bir örnek inşallah tüm çalışmalarımızda bu örnekleri çoğaltacağız” şeklinde konuştu.

EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Sözlerinin sonunda akülü araçların temini noktasında katkı sunan herkese teşekkürlerini ileten Başkan Zorluoğlu, “Geçen hafta Paris’teydim. Orada Paris61 Derneği’nin değerli başkanı ve yönetimi bizlere çok ilgi gösterdi. Çok güzel bir gece düzenlendiler. Gecede 2 bine yakın hemşehrimiz vardı hepsi sizlere selamlarını iletti. O gecede bugün sizlerle buluşturacağımız akülü araçlar temin edildi. Yurt dışındaki hemşehrilerimiz bu hassasiyeti gösterdiler ve Trabzon’daki engelli kardeşlerine hediye gönderdiler. Değerli Başkanımıza ve yönetimine gönülden teşekkür ediyorum. 90 akülü araç 20 tane de tekerlekli sandalye gönderdiler. Yaklaşık 100 akülü araç da önümüzdeki günlerde Almanya’dan gelecek. Akülü araca ihtiyaç duyan her bir engelli kardeşimize bu imkânı sağlayacağız. Bu tür programlarda ben de çok duygulanıyorum. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın da çok emeği var. Daire başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Teşrif eden tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Başkan Zorluoğlu’nun konuşmalarının ardından Paris61 Dernek Başkanı Avni Başkan ve hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edildi. Başkan Zorluoğlu, törene katılan herkesle tek tek ilgilenirken, özellikle çocuklara yakın ilgi gösterdi. Duygusal anların yaşandığı tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.