Engellilerin hayatını kolaylaştırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bedensel engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunduğu engelli araç şarj istasyonları, büyük ilgi görüyor. Kent merkezinde kurulan 18 istasyon sayesinde engelli vatandaşlar, günlük işlerini artık daha rahat yapıyor.SAMSUN (İGFA) - Toplumda farkındalık oluşturan projeler üreten Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerden gelen talepleri anında değerlendirerek hizmete dönüştürüyor. Engelli vatandaşların elektrikli araçlarına ilişkin şarj sorununu çözmek için İlkadım, Canik ve Atakum’da 9 ayrı lokasyon belirleyen belediye, Çobanlı İskelesi yanı, Büyükşehir Belediyesi önü, Medrese Cami önü, Anıt Park önü, Denizevleri, Türk-İş, Fakülte Tramvay Durakları, Kurtuluş Yolu zabıta karşısı başta olmak üzere şehrin çeşitli yerlerinde Sevgi Kafe, Kültür Park, Batıpark Teleferik, Atakum Sanat Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, Piazza AVM, Valilik Bahçesi gibi 18 araç şarj istasyonu kurdu. Belediyenin 2 yıl önce YEDAŞ iş birliği ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan istasyonlar, kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

Tüm akülü engelli araçlarının şarj etmesine uygun istasyonların çok sayıda özelliği bulunuyor. Şarj dolum yüzdesini gösteren display ve led göstergelerin yer aldığı istasyonlar, IP64 sınıfı koruma sağlıyor. 2 yıl imalat hatalarına karşı, 10 yıl da yedek parça garantisine sahip uluslararası standartlarda ki şarj istasyonları, 7 gün 24 saat şarj edebilme, toz filtreli havalandırma, araçların akülerine zarar vermeme, akü ters bağlantısında şarj etmeme, -15°C ile +50°C sıcaklık aralığında çalışabilme, su, toz ve darbeye karşı dayanıklılık, elektro statik toz boya, paslanma, aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma gibi çok sayıda avantaj barındırıyor.

Elektrikli araç sarj istasyonlarının amacına ulaştığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Başkan olmadan önce Samsun’un ve halkımızın ihtiyaçları konusunda özel bir çalışma yapmıştık. Ülkemizde herkes engelli adayıdır. Engelli diye tabir ediliyor ama en iyi tabir biz kardeşiz. Bu bilinçle onların hayatının ne kadar zor olduğunu bilerek sorunlarını hafifletecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üzerinde fikirler ürettik” diyerek, “Planlı, programlı ve stratejik hareket ederek, imkanlar nispetinde sırasıyla, kaliteden ödün vermeden hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.