Engellilere engelsiz piknik! Alkışlar Samsun'a

Samsun Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri aileleri ile birlikte ‘Engelsiz Piknik’ programında bir araya getirdi. Doğanın içinde gönüllerince eğlenen engelli vatandaşlar, çocuklar ve gençler unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Mustafa Demir, “Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi.SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Samsun'da yaşayan engelli bireyleri aileleri ile birlikte piknikte bir araya getirdi. Bayraktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda engelli vatandaşlar, gençler ve çocuklar yarışmalar ve çeşitli etkinlikler eşliğinde açık havada gönüllerince eğlendi. Çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi. Program sonunda da araçlarla evlerine bırakıldı.

Etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden vatandaşlar, “Piknik çok güzel bir ortam oluşturuyor, tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. İyi bir hizmet, emeği geçenler ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

SEVGİNİN AŞAMAYACAĞI HİÇBİR ENGEL YOK

“Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların huzuru bizim huzurumuz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Toplumun her kesimini olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırmak amacıyla canla başla çalışıyoruz. Şehrin sunduğu tüm imkanlardan diğer vatandaşlarımız gibi eşit bir şekilde yararlanabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle onlara yönelik eğitimden, sağlığa, ulaşımdan erişilebilirliğe, sosyal yardımdan sosyal ve kültürel etkinliklere kadar birçok alanda hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu piknik etkinliğimizde bu hizmetlerden birisidir, onların yüzündeki gülümseme ve gözlerindeki mutluluk verdiğimiz tüm emeklere yetiyor. Piknik organizasyonuna katılan tüm engelli kardeşlerimiz ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.