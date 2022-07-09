Engelli Remzi Amca’nın imdadına belediye yetişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kabir ziyareti yapmak isteyen Remzi Amca’nın talebini yerine getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ‘Geniş Ailem’ projesi, Kocaeli genelinde 65 yaş üstü veya engelli olup da yakınlarından yeterli destek alamayan vatandaşlara yönelik hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda Köseköy’de ikamet eden Remzi Eker, Kurban Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti gerçekleştirmek istediğini Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini arayarak bildirdi.

EVİNDEN ALINDI, MEZARLIĞA GÖTÜRÜLDÜ

Köseköy’de ikamet eden ve 153 Çağrı Merkezi’ne ulaşarak Kurban Bayramı’nda aile mezarlığını ziyaret etmek istediğini aktaran Remzi Amca, “Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çekiyorum. Ben de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne haber verdim. Sağolsun ilgili personel arkadaş beni evimden aldı ve kabristana getirdi. Duamı yaptıktan sonra da tekrar evime bıraktı. Onlara teşekkür ederim” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HIZIR GİBİ YETİŞİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Geniş Ailem’ projesi ile yakınlarından destek alamayan vatandaşların hastaneye gidiş ve dönüşünü, doktor randevusunu, resmi kurumlarla olan bağlantısını, barınma ve ev temizliği ihtiyacını, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme ve maaş çekme gibi temel ihtiyaçlarına destek oluyor.