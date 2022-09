Engelli derneklerinden Başkan Zolan’a teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile kentte engellilere yönelik faaliyet gösteren dernekler, Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılan “Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi” için Başkan Osman Zolan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacaklarını kaydeden Başkan Zolan, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin muhteşem bir proje olduğunu vurguladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Denizli’de engellilere yönelik faaliyet gösteren derneklerin temsilcileri Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce tanıtımını yaptığı Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesi için Başkan Osman Zolan’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, yürütme kurulu üyeleri Alper Patır, Canan Kazak, Denizli Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Muhammet Yılmaz, Denizli İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Afşar, Denizli Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Murat Altun, Sakatlar Derneği Başkanı Fikriye Süt, işaret dili tercümanı Nazife Kılıçaslanoğlu, görme engelli milli sporcu Recep Aydeniz ile işitme engelli milli sporcu Hümeyra Gündem katıldı. Engelliler Meclisi Başkanı Güngör, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin dezavantajlı gruplar ve aileleri için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu projeye ön ayak olduğunuz ve yapacağınız için sizlere minnettarız. Şükranlarımızı belirtmek amacıyla ziyaretinize geldik" dedi.

“Böyle bir tesis Berlin’de bile yok”

Projenin kendilerini ve birçok aileyi mutlu edeceğini ifade eden Yürütme Kurulu üyesi Canan Kazak ise, Başkan Zolan’a teşekkürlerini iletti. Yürütme Kurulu üyesi Alper Patır ise, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’nin çok özel bir proje olduğunu belirterek, “Böyle bir projeyi başka bir şehirde, başka bir ülkede görmedim. Engelsiz Şehirler Yarışması’nda birinci seçilen Berlin’de bile bu tarz, içerisinde her şeyi barındıran bir kompleks yok. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Milli sporcu Aydeniz, Başkan Zolan’a teşekkür ederek, “Bu proje basit bir şey değil. Sizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birçok ülke gezme fırsatı buldum ama engellileri rehabilite edebilmesi açısından gittiğim yerlerin hiçbirinde böyle büyük bir kompleks yoktu” dedi. Milli sporcu Gündem de, Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile yeni başarılara ulaşmak istediğini belirterek, kendilerinin her zaman yanında olan Başkan Zolan’a teşekkür etti.

“Komplekste her şey en ince detayına kadar düşünüldü”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından gelen talep ile Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi projesini hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Zolan, "Her bireyin eğitim ve spor yapma hakkının sonsuz olduğu düşüncesiyle bu projemizi yaptık ve ihalemizi gerçekleştirdik. Bir an önce tamamlamayı düşünüyoruz" dedi. Merkezin özelliklerini konukları ile paylaşan Başkan Zolan, "Tesisimizde spor ve rehabilite ile ilgili imkanlarımız olacak. Atölyelerimiz, çok amaçlı salonlarımız, her engelli grubuna ayrı eğitim verebilecek alanlarımız olacak. Engelli anne-babaların bizden istediği, ‘Rahatsız olduğumda, hastaneye gittiğimde veya 2 gün şehir dışına çıkmam gerektiği zaman çocuğumu bırakacağım yer bulamıyorum’ serzenişi vardı. Kompleksimizin içinde gece kalınabilecek otel konforunda mekanlar inşa edeceğiz" diye konuştu.

Birçok şehre örnek olacak bir proje

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi’ni “Muhteşem bir proje” olarak ifade eden Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: "Birçok şehre örnek olacak çok büyük bir proje. Allah’ım bitirmeyi ve hizmete almayı nasip etsin. İnşallah hep beraber açılışını da yapalım. Tekrar ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Birçok işlerde bir ve beraber olarak yolumuza devam edelim. Bundan sonra da güzel hizmetlerin altına hep birlikte imza atacağız."