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Engelli anneler buluştu

YAŞAM 15.05.2023, 12:10
Engelli anneler buluştu

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Bostanlı Park Kafe’de düzenlediği kahvaltı ile engelli annelerinin Anneler Günü’nü kutladı.İZMİR (İGFA) - Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Hacer Foggo, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Rafet Yacan ve Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu ile Karşıyaka’da yaşayan engelli annelerinin bir araya geldiği buluşmada, engellilik ile ilgili sorunlar ve talepler de konuşuldu.

Kökten Değişim!

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kahvaltıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Karşıyaka nispeten başka bölgelere göre daha iyi durumda olsa da ülkemizde ne yazık ki üzücü düzeyde bir engelli ihmali sorunu var. Yapılması gereken çok iş var. Bunun bilinciyle belediye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ama 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimle birlikte Türkiye’de bazı şeylerin kökten değişeceğini de umuyoruz. Bu değişimin olacağı alanlardan birisi de sosyal politikalar. Yeni başlayacak dönemde diliyorum ki sosyal açıdan halkına, ihtiyaç sahibi insanlara gerçek çözümler üreten yönetim anlayışına sahip bir hükümetimiz olacak. Bizler de dayanışma içerisinde çalışacak; kendi bölgemizdeki insanların sorunlarını doğru şekilde ileterek köklü çözümler üretilmesini sağlayacağız. Bugün bizimle birlikte olan CHP İzmir Milletvekili Adayımız Hacer Foggo, sosyal politikalar alanında çok yoğun çalışan bir insan. Kendisinin de bu anlamda bölgemiz için, İzmir ve Karşıyaka için bir şans olduğuna inanıyoruz.”

“Değişimi Getirecek Olan Sizlersiniz”

Milletvekili Adayı Hacer Foggo da Türkiye’de var olan düzenin artık değişmesi gerektiğini belirtti. Engelli birey ve ailelerinin yaşadığı sorunların ancak katılımcı yönetim anlayışıyla, çözümün bir paydaşı olarak çözülebileceğini vurgulayan Foggo, şu ifadeleri kullandı: “Ben 20 yıldır yoksullukla mücadele ediyorum, öncesinde de uzun bir süre gazetecilik yaptım. Gazetecilik dönemimde de kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları üzerine mücadeleler yürüttüm. Sonrasındaki çalışmalarımı da sivil toplum çatısı altında sürdürdüm. En derin yoksulluğun yaşandığı, görünmeyen mahallelerde çalıştım; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çocuk merkezleri kurdum. İzmir’in 2. bölgesindeki o mahallelere de gidiyorum ve sivil toplum kuruluşlarının oradaki anneleri, babaları, gençleri bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten artık bu düzenin değişmesi gerekiyor. Şu anda o kadar korkunç sorunlar var ki… Bir taraftan sokakta kalan insanlar, bir taraftan uyuşturucu, çocuk işçiliği, otizmli çocuklar için eğitim yerlerinin olmaması gibi daha birçok sorun sayabiliriz. Ama ben ne anlatırsam anlatayım yeterli değil çünkü ben ne kadar anlatırsam anlatayım buradaki bir anne kadar yaşayamam, sizlerle görüştükçe ben daha çok şey öğreniyorum. Biz iktidarı kazandığımızda sizlerin uygulamada yer almanız gerekiyor, o otizm eylem planının değişmesi gerekiyorsa bunu değiştirecek olan sizlersiniz. Engellilerin haklarını uygulayacak olan sizlersiniz. Ben sadece bir aracıyım, sizin önünüzde değil yanınızda olabilirim; böyle bir vekil olacağım.”

Foggo, Cumhuriyet Halk Partisi’nin engelli bireyler ile ailelerine yönelik seçim vaatlerini anlattı, iktidara geldiklerinde yürütülecek engelli politikaları hakkında da bilgi verdi.

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