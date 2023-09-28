Engelleri ortadan kaldıracak merkezde sona doğru

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Engelliler Merkezi, hızla devam eden iç dizayn ve yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından en kısa sürede hizmete açılacak.KOCAELİ (İGFA) - İlçedeki özel bireylerin her zaman destekçisi olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikten sonra engelleri ortadan kaldırmak için birçok çalışmaya imza atmıştı. Bu çalışmaların başında gelen Çayırova Engelliler Merkezi’nde sona gelindi. Akse Mahallesi’nde yer alan ve kompleks yapısıyla özel bireylerin birçok ihtiyacına yanıt verecek örnek proje, hızla devam eden iç dizayn ve yapılacak çevre düzenlemesinin akabinde vatandaşların kullanımına açılacak.

BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ GİDERECEK

Yoğun bir engelli nüfusunun yaşadığı Çayırova’da, çok önemli bir ihtiyaç olan Engelliler Merkezi, çevre düzenlemesinden sonra hizmete açılacak. Çayırova’da yaşayan özel bireylerin gündelik yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal hayata katılmasını sağlayacak proje, ilçede büyük bir eksikliği giderecek. Merkezde; eğitim odaları, etkinlik odaları, sesli kütüphane, atölye ve spor salonu gibi birçok bölüm bulunuyor.

ÖZEL EĞİTİM OKULU GELİYOR

Öte yandan gerçekleştirilen Eylül ayı meclis toplantısında Engelliler Merkezi binasının giriş katının, 2. ve 3. Kademe özel eğitim okulu olarak kullanılması için Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklif oybirliği ile kabul edilmişti. İmzalanacak protokolün ardından Engelliler Merkezi’nin giriş katı, özel eğitim okulu olarak hizmet verecek.