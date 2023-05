Engelleri mutlu olarak aşıyorlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri unutmayarak onlar için “Engelsiz Yaşam Merkezi” bünyesinde etkinlik düzenledi. Ekinlikte Toplum destekli polisler ve aileler de engelli bireylerin mutluluğuna ortak oldular.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’de 10 -16 Mayıs tarihleri arası “Engelliler Haftası” olarak kutlanıyor. Engelliler Haftası kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde engelli bireyler için çeşitli etkinliler düzenleniyor.

Türkiye’nin en donanımlı engelsiz yaşam merkezlerinden birine sahip Şanlıurfa’da “Mutlu Olmaya Engel Yok” sloganıyla 10 -16 Mayıs Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ekinlik kapsamında Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi bahçesinde yeşil ile iç içe bir ortamda hazırlanan programda halat çekme, çuval yarışı, bisiklet turu ve halay gibi oyunlar oynandı.

Ekinliğe aileleriyle birlikte katılan bireyleri Şanlıurfa’da görev yapan toplum destekli polisler de yalnız bırakmadı. Motorize ekiplerin arkasına binerek merkez içerisinde devriye atan miniklerin mutlulukları gözlerinden okunurken alanda ikram edilen pamuklu şeker de sevinçlerine sevinç kattı.

Düzenlenen etkinlikte çalınan şarkılarla doyasıya eğlenen engelli bireylere aileleri ve toplum destekli polisler de eşlik ederek onlarla birlikte halay çekti.

“ÇOCUKLARIMIZ BURADA HAYATA YENİDEN TUTUNUYOR”

Çocuklarına merkezde bulunan herkesin kendi çocuğu gibi yaklaştığını ve ilgilendiğini aktaran aileler böylesi bir hizmeti her devletin, her belediyenin yapamayacağını belirterek “Çocuklarımız burada çok mutlular. Evde çok sıkıldıkları için burada adeta yeniden hayat buluyorlar. Merkezde çocuklarımızı mutlu edecek her şey var. Allah Cumhurbaşkanı’mızdan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’den Allah razı olsun” ifadelerine yer verdiler.