Engelleri kaldıracak 'güzel' yarışma

Dünya İşitme Engelliler ve Kocaeli Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Gül Beşirlioğlu Akademi büyük projelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.7.GÜN HABER / Özden DEMİRCİ (KOCAELİ İGFA)

27 Eylül’de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gül Beşirlioğlu Güzellik ve Gelinlik Akademinin düzenlediği uluslararası yarışma programının geliri İşitme Engelli ve Engelliler Federasyonu'na bağışlanacak.

İlginin yoğun olacağı geceye çok sayıda yarışmacı ve davetlinin katılması bekleniyor.

Yarışmaya çeşitli il, ilçe ve uluslararası ülkelerden katılacak yarışmacıların sunacağı türban yarışması, topuz yarışması, makeup yarışması ve erkek saç kesim yarışmasıyla davetlilere heyecanlı saatler yaşatacak.

MEB ONAYLI BELGELENDİRME

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde ilimizde hizmet veren tek güzellik eğitim merkezi Gül Beşirlioğlu Akademide eğitim alan ev hanımı ve kursiyerlerin meslek ve iş sahibi olmaları ve kendi işlerini kurmalarına olanak sağlanıyor.

İLK GÜZELLİK VE GELİNLİK SHOWROOM'U

Güzellik uzmanı Gül Beşirlioğlu, 12 yaşında girdiği mesleğinin çeşitli kademelerinde aldığı eğitimle 15 yıl önce Çayırova’da Güzellik ve Gelinlik şovrumunda bay, bayan kuaför salonuyla hizmet verdi. Kendisini mesleğine adayan Beşirlioğlu, “Hedefim eğitim alan kursiyerlerimin meslek ve iş yeri sahibi olmaları ve kente değer katmalarını sağlamaktır” dedi.

EV HANIMI VE KURSİYERLERİN UMUT KAPISI

2 yıl el sanatları öğretmenliği yaptıktan sonra 34 yıllık tecrübe ve birikimlerini ülkemizde ve uluslar arası alanlarda yetiştirip mesleğe kattığı binlerce meslek ve iş sahibiyle adından sıkça söz ettiren, Kocaeli ili bünyesinde sadece Gebze’de bulunan Gül Beşirlioğlu Akademi’de mesleki eğitime katılan ev hanımı ve GESMEK bağlamlı eğitim alan kursiyerlere aldıkları eğitim sonrası MEB onaylı belge veren Gelinlik ve Güzellik Akademisi ev hanımlarının ve kursiyerlerin adeta umut kapısı.

81 İLDE KUAFÖRLÜK VE GELİNLİK UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Ustalık ve usta öğretici belgesi sahibi, kuaför, güzellik ve gelinlik salonları işletmecisi, çeşitli il ve ilçelerde açtığı salon ve şovrumlarda dış çekim ve stüdyo olarak kente değer katan, başarılarıyla dolu çalışma hayatında önemli projelere imza atan ATV ve SHOW TV’de gerçekleşen yarışma programlarına katılarak aldığı derecelerle bölgenin sesi olan, güzellik uzmanı Gül Beşirlioğlu 81 ilde kuaförlük ve gelinlik uzmanlığı eğitimi ile yetiştirdiği kursiyerlere MEB onaylı belge vererek yaklaşık 60 meslek sahibi kursiyere iş yeri açma olanağı sağladı.

AKADEMİSYEN OLARAK GİTTİ UZAKDOĞUDA EĞİTİM ALDI

2010 yılında Ukrayna’ya akademisyen olarak giden, Uzakdoğu, Çin Pekin’de Penkjumbodan mesleki eğitim alan Güzellik uzamanı Gül Beşirlioğlu 2019 yılında Gebze’de açtığı eğitim salonunda kuaförlük, güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, protez tırnak, lazer epilasyon eğitimi veren MEB onaylı akademiyi kurdu.

MEB ONAYLI ULUSLARARASI GEÇERLİ BELGE

Akademide katıldığı eğitimler sonrası verilen ve uluslar arası geçerliliği olan MEB onaylı belgeler meslek sahiplerine uluslar arası alanlarda iş sahibi olmalarına olanak sağlıyor.

YARIŞMA PROGRAMI LAMEC HOTELDE

Kocaeli Dünya İşitme Engelli ve Engelliler Federasyonu Gül Beşirlioğlu Akademi Sosyal Sorumluluk Kapsamında yapılan 81 il ve Uluslararası Katılım Sağlanan Kuaförler ve Berberler Güzellik Uzmanları Engelliler için gerçekleştirecekleri yarışma programı, 27 Eylül 2022 Salı günü 12.00 – 21.00 saatleri arası Lamec Hotel Business Sultan Orhan Mahallesi Kışla Caddesi No: 46 Gebze/Kocaeli adresinde gerçekleşecek.